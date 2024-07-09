https://ria.ru/20240709/sevastopol-1958613843.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 09.07.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Черноморский флот проводит в Севастополе в районе Северного и Южного молов, а также в районах Камышовой и Стрелецкой бухт учения со стрельбой, в городе все... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:19

2024-07-09T20:19

2024-07-09T20:19

безопасность

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Черноморский флот проводит в Севастополе в районе Северного и Южного молов, а также в районах Камышовой и Стрелецкой бухт учения со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.30 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил он. В городе все спокойно, добавил Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия