https://ria.ru/20240709/sevastopol-1958613843.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 09.07.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Черноморский флот проводит в Севастополе в районе Северного и Южного молов, а также в районах Камышовой и Стрелецкой бухт учения со стрельбой, в городе все... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:19
2024-07-09T20:19
2024-07-09T20:19
безопасность
севастополь
михаил развожаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Черноморский флот проводит в Севастополе в районе Северного и Южного молов, а также в районах Камышовой и Стрелецкой бухт учения со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.30 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил он. В городе все спокойно, добавил Развожаев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27334053f68482f50a63ca4347dc95ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Развожаев: в Севастополе проходят учения флота, в городе все спокойно