https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958483673.html
Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин
Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин
Политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна и приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам, заявил председатель правительства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:39
2024-07-09T13:39
2024-07-09T14:00
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна и приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Премьер во вторник посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге."Тема нашего форума посвящена развитию сотрудничества в промышленности. Сейчас это первостепенная задача, причем не только для нашей страны. Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна. Она приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам", - заявил Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958475731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин
Мишустин: политика незаконных санкций наносит ущерб ее инициаторам