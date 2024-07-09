https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958483673.html

Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин

Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024

Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин

Политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна и приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам, заявил председатель правительства... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:39

2024-07-09T13:39

2024-07-09T14:00

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна и приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Премьер во вторник посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге."Тема нашего форума посвящена развитию сотрудничества в промышленности. Сейчас это первостепенная задача, причем не только для нашей страны. Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна. Она приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам", - заявил Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958475731.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин