https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958475731.html

Швейцария расширила список санкций против России

Швейцария расширила список санкций против России - РИА Новости, 09.07.2024

Швейцария расширила список санкций против России

Швейцария объявила о расширении санкций против России, включив в списки еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:09

2024-07-09T13:09

2024-07-09T13:32

швейцария

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария объявила о расширении санкций против России, включив в списки еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц."Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства.Точный список физических и юридических лиц не приводится, но сообщается, что туда входят в основном бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Сообщается, что таким образом Швейцария присоединяется к уже ранее принятым санкциям со стороны ЕС.Число российских физических и юридических лиц, на которые Швейцария наложила санкции, уже превысило 2,2 тысячи.Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

https://ria.ru/20240707/sanktsii-1958026409.html

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швейцария

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швейцария, россия, в мире, санкции в отношении россии