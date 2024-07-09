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Швейцария расширила список санкций против России - РИА Новости, 09.07.2024
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13:09 09.07.2024 (обновлено: 13:32 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958475731.html
Швейцария расширила список санкций против России
Швейцария расширила список санкций против России - РИА Новости, 09.07.2024
Швейцария расширила список санкций против России
Швейцария объявила о расширении санкций против России, включив в списки еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:09
2024-07-09T13:32
швейцария
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария объявила о расширении санкций против России, включив в списки еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц."Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства.Точный список физических и юридических лиц не приводится, но сообщается, что туда входят в основном бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Сообщается, что таким образом Швейцария присоединяется к уже ранее принятым санкциям со стороны ЕС.Число российских физических и юридических лиц, на которые Швейцария наложила санкции, уже превысило 2,2 тысячи.Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск).
https://ria.ru/20240707/sanktsii-1958026409.html
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швейцария, россия, в мире, санкции в отношении россии
Швейцария, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Швейцария расширила список санкций против России

Швейцария расширила список санкций против России на 69 физлиц и 47 юрлиц

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария объявила о расширении санкций против России, включив в списки еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц.
"Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства.
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Точный список физических и юридических лиц не приводится, но сообщается, что туда входят в основном бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Сообщается, что таким образом Швейцария присоединяется к уже ранее принятым санкциям со стороны ЕС.
Число российских физических и юридических лиц, на которые Швейцария наложила санкции, уже превысило 2,2 тысячи.
Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск).
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