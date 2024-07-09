https://ria.ru/20240709/samolet-1958465913.html

Проект Белоруссии и России по созданию самолета "Освей" идет по графику

Проект Белоруссии и России по созданию самолета "Освей" идет по графику - РИА Новости, 09.07.2024

Проект Белоруссии и России по созданию самолета "Освей" идет по графику

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация белорусско-российского проекта по созданию двухмоторного самолета "Освей" идет по графику. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:36

2024-07-09T12:36

2024-07-09T12:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

москва

роман головченко

евгений куйвашев

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МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация белорусско-российского проекта по созданию двухмоторного самолета "Освей" идет по графику. Москва и Минск подписали 15 апреля межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Испытания двух опытных образцов белорусско-российского самолета "Освей" пройдут в 2026-2027 годах, сообщил заместитель директора – главный инженер ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Андрей Тучин. "Буквально месяц назад был подписан договор между УЗГА (Уральский завод гражданской авиации – ред.) и белорусской организацией на проектирование самолета, выдано техническое задание, и специалисты приступили к соответствующей работе. Поэтому идем в графике", - сказал премьер в Екатеринбурге во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. В июле 2023 года Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии позже сообщали, что в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. В январе этого года вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить 85-100 самолетов.

https://ria.ru/20240128/samolety-1924031274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, москва, роман головченко, евгений куйвашев