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РЖД ждут детализации планов по увеличению мощности мурманского порта Лавна - РИА Новости, 09.07.2024
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01:15 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958392674.html
РЖД ждут детализации планов по увеличению мощности мурманского порта Лавна
РЖД ждут детализации планов по увеличению мощности мурманского порта Лавна - РИА Новости, 09.07.2024
РЖД ждут детализации планов по увеличению мощности мурманского порта Лавна
РЖД ожидают детализации планов по увеличению мощности порта Лавна в Мурманской области до 36-41 миллиона тонн для проработки проекта развития железной дороги... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:15
2024-07-09T01:15
экономика
мурманская область
андрей макаров
ржд
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД ожидают детализации планов по увеличению мощности порта Лавна в Мурманской области до 36-41 миллиона тонн для проработки проекта развития железной дороги для перевозки этих объемов, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров. "Уже смотрим на следующий этап, на дальнейшее появление дополнительных терминалов, которые коллеги хотят еще построить. Мы сейчас делаем инфраструктуру под 18 миллионов тонн, звучат идеи о 36-41 миллионах тонн. Эти предложения нуждаются в осмыслении и формализации", - сообщил Макаров. Он напомнил, что в конце 2023 года по железной дороге в порт Лавна было запущено рабочее движение. РЖД в 2024 году выполняют еще ряд работ. Все сделанное будет рассчитано на провоз запланированных 18 миллионов тонн в год, пояснил Макаров.
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экономика, мурманская область, андрей макаров, ржд
Экономика, Мурманская область, Андрей Макаров, РЖД
РЖД ждут детализации планов по увеличению мощности мурманского порта Лавна

РЖД ждут деталей плана по росту мощности порта Лавна для проекта развития ж/д

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСварщик на строительной площадке морского порта в Мурманской области
Сварщик на строительной площадке морского порта в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Сварщик на строительной площадке морского порта в Мурманской области. Архивное фото
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД ожидают детализации планов по увеличению мощности порта Лавна в Мурманской области до 36-41 миллиона тонн для проработки проекта развития железной дороги для перевозки этих объемов, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров.
«
"Уже смотрим на следующий этап, на дальнейшее появление дополнительных терминалов, которые коллеги хотят еще построить. Мы сейчас делаем инфраструктуру под 18 миллионов тонн, звучат идеи о 36-41 миллионах тонн. Эти предложения нуждаются в осмыслении и формализации", - сообщил Макаров.
Он напомнил, что в конце 2023 года по железной дороге в порт Лавна было запущено рабочее движение.
РЖД в 2024 году выполняют еще ряд работ. Все сделанное будет рассчитано на провоз запланированных 18 миллионов тонн в год, пояснил Макаров.
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