https://ria.ru/20240709/rzhd-1958388458.html
РЖД исключили идею задействовать осужденных на стройке Восточного полигона
РЖД исключили идею задействовать осужденных на стройке Восточного полигона - РИА Новости, 09.07.2024
РЖД исключили идею задействовать осужденных на стройке Восточного полигона
РЖД отказались от идеи использования труда осужденных на строительстве Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, сообщил журналистам замгендиректора... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:18
2024-07-09T00:18
2024-07-09T00:19
экономика
забайкальский край
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД отказались от идеи использования труда осужденных на строительстве Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров. Замгендиректора компании Дмитрий Шаханов в ноябре 2023 года сообщал, что РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу осужденных к принудительным работам. Он пояснял, что это может быть дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., для покрытия недостатка рабочей силы. "С осужденными, вынуждены констатировать, что эта история не взлетела… Мы честно попробовали с коллегами из УФСИН, и обе стороны констатировали в итоге, что это не получится", - ответил Макаров на вопрос об идее использовать труд осужденных на строительных объектах РЖД на Восточном полигоне. По его словам, эта тема была поднята три года назад. "Когда мы обсуждали, было много вопросов. Мы пробовали условия на нескольких объектах для такой категории персонала мы сформировали, но с точки зрения эффективности их использования, так и всех сопутствующих факторов, производственной дисциплины, затрат, которые на это все необходимы, эта идея, к сожалению, показала свою неэффективность", - рассказал Макаров. Он добавил, что в европейской части страны на промышленных предприятиях на нелинейных объектах подобный труд применяется. "Там есть площадной объект, зарежимленный, где большое количество народа находится с точки зрения облегчения контроля за ним. У нас, учитывая, что стройка линейная, это такие мелкие группы, надо для каждой из них сформировать определенные достаточно четкие и жесткие условия нахождения там, постоянное нахождение еще персонала, который бы за ними присматривал… В ближайшее время мы возвращаться к этой идее не планируем", - резюмировал Макаров.
https://ria.ru/20231116/rzhd-1909815909.html
https://ria.ru/20240423/putin-1941880435.html
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экономика, забайкальский край, андрей макаров, ржд
Экономика, Забайкальский край, Андрей Макаров, РЖД
РЖД исключили идею задействовать осужденных на стройке Восточного полигона
РЖД отказались от идеи задействовать осужденных на стройке Восточного полигона
ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД отказались от идеи использования труда осужденных на строительстве Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров.
Замгендиректора компании Дмитрий Шаханов в ноябре 2023 года сообщал, что РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу осужденных к принудительным работам. Он пояснял, что это может быть дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края
и т.д., для покрытия недостатка рабочей силы.
"С осужденными, вынуждены констатировать, что эта история не взлетела… Мы честно попробовали с коллегами из УФСИН, и обе стороны констатировали в итоге, что это не получится", - ответил Макаров на вопрос об идее использовать труд осужденных на строительных объектах РЖД на Восточном полигоне.
По его словам, эта тема была поднята три года назад. "Когда мы обсуждали, было много вопросов. Мы пробовали условия на нескольких объектах для такой категории персонала мы сформировали, но с точки зрения эффективности их использования, так и всех сопутствующих факторов, производственной дисциплины, затрат, которые на это все необходимы, эта идея, к сожалению, показала свою неэффективность", - рассказал Макаров.
Он добавил, что в европейской части страны на промышленных предприятиях на нелинейных объектах подобный труд применяется.
"Там есть площадной объект, зарежимленный, где большое количество народа находится с точки зрения облегчения контроля за ним. У нас, учитывая, что стройка линейная, это такие мелкие группы, надо для каждой из них сформировать определенные достаточно четкие и жесткие условия нахождения там, постоянное нахождение еще персонала, который бы за ними присматривал… В ближайшее время мы возвращаться к этой идее не планируем", - резюмировал Макаров.