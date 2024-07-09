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Игорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье - РИА Новости, 09.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:42 09.07.2024 (обновлено: 20:43 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rudenya-1958617844.html
Игорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье
Игорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье - РИА Новости, 09.07.2024
Игорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье
Ввод в строй Северного обхода Твери и высокоскоростной железнодорожной магистрали, проходящей по территории Тверской области, станут знаковыми событиями для... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:42
2024-07-09T20:43
тверская область
тверь
торжок
игорь руденя
владимир путин
тверская область
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ТВЕРЬ, 9 июл — РИА Новости. Ввод в строй Северного обхода Твери и высокоскоростной железнодорожной магистрали, проходящей по территории Тверской области, станут знаковыми событиями для Верхневолжья в дорожной сфере, сказал губернатор Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба облправительства, он провел заседание регионального правительства, на котором была рассмотрена реализация госпрограммы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" в 2024 году и определены приоритеты на ближайшие годы в этой сфере. "Благодаря вводу Северного обхода завершится формирование транспортного коридора, включающего северо-восток Тверской области. Будет обеспечена полная транспортная доступность этих территорий, что вместе с газификацией позволит им выйти на совершенно другой уровень развития, новый формат экономики. Также уже заключено концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали. И мы переходим в практическую стадию ее строительства", - приводятся в сообщении слова Рудени. Он добавил, что при поддержке президента Владимира Путина в Тверской области также реализуются такие крупные проекты, как строительство Западного моста, создание западной хорды между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11. Как отмечалось на заседании, в план на 2024 год вошел ремонт более 400 километров региональных и местных дорог, значительная часть работ проводится по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В частности, работы ведутся на 73 объектах регионального значения: дорогах, мостах и территориях возле учреждений здравоохранения. В высокой степени готовности – ремонт региональных дорог, проходящих по городам Красный Холм и Бежецк. Продолжается ремонт трасс от Торжка до Старицы, подъезда к Западной Двине и других направлений. Завершен ремонт территории возле Торопецкой ЦРБ. В 2024-2025 годах приведут в порядок площадки еще возле шести медицинских учреждений. Свыше 400 позиций программы – объекты муниципального значения, включая 68 дворовых территорий. Кроме того, планируется обновить 68 плацев возле учреждений образования. Как подчеркнул глава региона, эти площадки должны быть приведены в порядок к началу учебного года. Кроме того, на заседании рассмотрены перспективы развития внутреннего водного транспорта с учетом роста количества судозаходов в Верхневолжье. В прошлом году их число достигло 166, в этом планируется обеспечить 187 судозаходов. Заявлены планы по обустройству причальных сооружений в Конаковском, Калязинском, Кимрском, Осташковском округах, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240417/tver-1940590344.html
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тверь, торжок, игорь руденя, владимир путин, тверская область
Тверская область, Тверь, Торжок, Игорь Руденя, Владимир Путин, Тверская область

Игорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье
Игорь Руденя определил приоритеты развития дорожной сферы в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 июл — РИА Новости. Ввод в строй Северного обхода Твери и высокоскоростной железнодорожной магистрали, проходящей по территории Тверской области, станут знаковыми событиями для Верхневолжья в дорожной сфере, сказал губернатор Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба облправительства, он провел заседание регионального правительства, на котором была рассмотрена реализация госпрограммы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" в 2024 году и определены приоритеты на ближайшие годы в этой сфере.
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"Благодаря вводу Северного обхода завершится формирование транспортного коридора, включающего северо-восток Тверской области. Будет обеспечена полная транспортная доступность этих территорий, что вместе с газификацией позволит им выйти на совершенно другой уровень развития, новый формат экономики. Также уже заключено концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали. И мы переходим в практическую стадию ее строительства", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Он добавил, что при поддержке президента Владимира Путина в Тверской области также реализуются такие крупные проекты, как строительство Западного моста, создание западной хорды между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11.
Как отмечалось на заседании, в план на 2024 год вошел ремонт более 400 километров региональных и местных дорог, значительная часть работ проводится по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".
В частности, работы ведутся на 73 объектах регионального значения: дорогах, мостах и территориях возле учреждений здравоохранения. В высокой степени готовности – ремонт региональных дорог, проходящих по городам Красный Холм и Бежецк. Продолжается ремонт трасс от Торжка до Старицы, подъезда к Западной Двине и других направлений. Завершен ремонт территории возле Торопецкой ЦРБ. В 2024-2025 годах приведут в порядок площадки еще возле шести медицинских учреждений.
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Свыше 400 позиций программы – объекты муниципального значения, включая 68 дворовых территорий. Кроме того, планируется обновить 68 плацев возле учреждений образования. Как подчеркнул глава региона, эти площадки должны быть приведены в порядок к началу учебного года.
Кроме того, на заседании рассмотрены перспективы развития внутреннего водного транспорта с учетом роста количества судозаходов в Верхневолжье. В прошлом году их число достигло 166, в этом планируется обеспечить 187 судозаходов. Заявлены планы по обустройству причальных сооружений в Конаковском, Калязинском, Кимрском, Осташковском округах, отмечается в сообщении.
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Тверская областьТверьТоржокИгорь РуденяВладимир ПутинТверская область
 
 
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