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В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА
губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:10
2024-07-09T03:10
2024-07-09T03:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Несколько десятков БПЛА уничтожены и подавлены в различных районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона", — написал он.По словам Голубева, в результате атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, на место выехал пожарный расчет.На месте падения остатков БПЛА загорелась сухая растительность в Ростове-на-Дону, пожар ликвидировали."Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется", — добавил губернатор.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Россия
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА
Голубев: ПВО нейтрализовала в Ростовской области несколько десятков БПЛА ВСУ