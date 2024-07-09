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В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 09.07.2024 (обновлено: 03:33 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rostovskaya_oblast-1958397262.html
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА
губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:10
2024-07-09T03:33
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Несколько десятков БПЛА уничтожены и подавлены в различных районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.&quot;Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона&quot;, — написал он.По словам Голубева, в результате атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, на место выехал пожарный расчет.На месте падения остатков БПЛА загорелась сухая растительность в Ростове-на-Дону, пожар ликвидировали."Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется", — добавил губернатор.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html
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ростовская область
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ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Россия
В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков украинских БПЛА

Голубев: ПВО нейтрализовала в Ростовской области несколько десятков БПЛА ВСУ

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Несколько десятков БПЛА уничтожены и подавлены в различных районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«

"Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона", — написал он.

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По словам Голубева, в результате атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, на место выехал пожарный расчет.
На месте падения остатков БПЛА загорелась сухая растительность в Ростове-на-Дону, пожар ликвидировали.
"Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется", — добавил губернатор.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевРостов-на-ДонуВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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