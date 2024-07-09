https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html

Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России

Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России - РИА Новости, 09.07.2024

Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне недовольна стремлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:43

2024-07-09T18:43

2024-07-09T18:43

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китай

виктор орбан

флориан филиппо

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне недовольна стремлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х."Виктор Орбан продолжает троллить ЕС. Он направился в Китай для мирных переговоров. Сделал он это после поездки на Украину, а затем в Россию. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан <...> несет послание диалога и мира, противоположное воинственной истерии Евросоюза", — полагает Филиппо.Как отметил политик, негативная реакция главы Еврокомиссии на миротворческие стремления венгерского премьера очень показательна. Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза, назвав его "военной машиной", работающей на глубинное государство.Венгерский лидер 5 июля прибыл с необъявленным визитом в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры стран сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения между странами, структура европейской безопасности, а также отношения между Россией и ЕС. После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон.

https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html

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в мире, россия, украина, китай, виктор орбан, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз