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Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России - РИА Новости, 09.07.2024
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18:43 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html
Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России
Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России - РИА Новости, 09.07.2024
Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне недовольна стремлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:43
2024-07-09T18:43
в мире
россия
украина
китай
виктор орбан
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне недовольна стремлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х."Виктор Орбан продолжает троллить ЕС. Он направился в Китай для мирных переговоров. Сделал он это после поездки на Украину, а затем в Россию. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан &lt;...&gt; несет послание диалога и мира, противоположное воинственной истерии Евросоюза", — полагает Филиппо.Как отметил политик, негативная реакция главы Еврокомиссии на миротворческие стремления венгерского премьера очень показательна. Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза, назвав его "военной машиной", работающей на глубинное государство.Венгерский лидер 5 июля прибыл с необъявленным визитом в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры стран сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения между странами, структура европейской безопасности, а также отношения между Россией и ЕС. После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон.
https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html
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в мире, россия, украина, китай, виктор орбан, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Китай, Виктор Орбан, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Филиппо: фон дер Ляйен "задыхается от ярости" из-за событий вокруг России

Филиппо: фон дер Ляйен задыхается от ярости из-за шага Орбана по России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне недовольна стремлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.
"Виктор Орбан продолжает троллить ЕС. Он направился в Китай для мирных переговоров. Сделал он это после поездки на Украину, а затем в Россию. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан <...> несет послание диалога и мира, противоположное воинственной истерии Евросоюза", — полагает Филиппо.
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Как отметил политик, негативная реакция главы Еврокомиссии на миротворческие стремления венгерского премьера очень показательна. Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза, назвав его "военной машиной", работающей на глубинное государство.
Венгерский лидер 5 июля прибыл с необъявленным визитом в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры стран сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения между странами, структура европейской безопасности, а также отношения между Россией и ЕС. После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон.
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