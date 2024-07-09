Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков
РФ выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выражает решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны призвали всех членов международного сообщества повышать уровень взаимного доверия для укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.
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