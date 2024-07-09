Рейтинг@Mail.ru
Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rossija-1958591931.html
Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков
Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков - РИА Новости, 09.07.2024
Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков
Россия выражает решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:39
2024-07-09T18:39
россия
индия
группа ядерных поставщиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958522640_0:384:2957:2047_1920x0_80_0_0_122b83d73897a296c6f7afc8b015869d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выражает решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны призвали всех членов международного сообщества повышать уровень взаимного доверия для укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958522640_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_830b92a006d3cb8efb7c128ee3244a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, группа ядерных поставщиков
Россия, Индия, Группа ядерных поставщиков
Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков

РФ выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выражает решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны призвали всех членов международного сообщества повышать уровень взаимного доверия для укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Надежда есть". За что Моди поблагодарил Путина
Вчера, 16:34
 
РоссияИндияГруппа ядерных поставщиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала