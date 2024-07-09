https://ria.ru/20240709/rossija-1958591931.html

Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков

Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков - РИА Новости, 09.07.2024

Россия поддержала членство Индии в Группе ядерных поставщиков

Россия выражает решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:39

2024-07-09T18:39

2024-07-09T18:39

россия

индия

группа ядерных поставщиков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выражает решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны призвали всех членов международного сообщества повышать уровень взаимного доверия для укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, группа ядерных поставщиков