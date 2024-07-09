Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении и судостроении
Путин и Моди договорились усилить взаимодействие в машиностроении и судостроении
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении, судостроении и космической промышленности.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Усиление взаимодействия в сфере инфраструктурного развития, транспортного машиностроения, авто- и судостроения, космоса и в других секторах промышленности. Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия", - говорится в заявлении.
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