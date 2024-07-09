https://ria.ru/20240709/rossija-1958578746.html

Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении и судостроении

Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении и судостроении - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении и судостроении

Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении, судостроении и космической промышленности. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:56

2024-07-09T17:56

2024-07-09T17:56

экономика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия усилят взаимодействие в машиностроении, судостроении и космической промышленности. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Усиление взаимодействия в сфере инфраструктурного развития, транспортного машиностроения, авто- и судостроения, космоса и в других секторах промышленности. Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240115/modi-1921445983.html

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индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву