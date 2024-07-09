https://ria.ru/20240709/rossija-1958491728.html

Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин

Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024

Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин

Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:09

2024-07-09T14:09

2024-07-09T14:09

россия

екатеринбург

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html

россия

екатеринбург

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россия, екатеринбург, михаил мишустин