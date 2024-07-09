https://ria.ru/20240709/rossija-1958491728.html
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин
Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:09
2024-07-09T14:09
2024-07-09T14:09
россия
екатеринбург
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958478197_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_577cd85e21e45117ba8c7feb08f5bd23.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958478197_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_56a9d9bd5e3675196618ef575379a11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, михаил мишустин
Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин
Мишустин: Россия продолжит формировать международную экономическую кооперацию