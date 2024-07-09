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Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
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14:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rossija-1958491728.html
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин
Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:09
2024-07-09T14:09
россия
екатеринбург
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html
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россия, екатеринбург, михаил мишустин
Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин
Россия продолжит формировать международную экономику, заявил Мишустин

Мишустин: Россия продолжит формировать международную экономическую кооперацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки Иннопром-2024 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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