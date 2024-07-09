https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин
Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:03
2024-07-09T14:03
2024-07-09T14:13
экономика
россия
африка
азия
михаил мишустин
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958477482_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_69408513f534215d8250e182630cc8c5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром". "Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин.Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958483673.html
россия
африка
азия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958477482_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_ae78c45348eb651f034b8849a8bf886c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, азия, михаил мишустин, ближний восток
Экономика, Россия, Африка, Азия, Михаил Мишустин, Ближний Восток
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин
Мишустин: Россия готова нарастить поставки в Африку и на Ближний Восток