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Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
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14:03 09.07.2024 (обновлено: 14:13 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин
Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:03
2024-07-09T14:13
экономика
россия
африка
азия
михаил мишустин
ближний восток
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром". &quot;Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий&quot;, - сказал Мишустин.Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
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экономика, россия, африка, азия, михаил мишустин, ближний восток
Экономика, Россия, Африка, Азия, Михаил Мишустин, Ближний Восток
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин

Мишустин: Россия готова нарастить поставки в Африку и на Ближний Восток

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки Иннопром-2024 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром".
«

"Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин.

Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 13:39
 
ЭкономикаРоссияАфрикаАзияМихаил МишустинБлижний Восток
 
 
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