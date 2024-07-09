https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html

Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин

Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024

Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин

Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:03

2024-07-09T14:03

2024-07-09T14:13

экономика

россия

африка

азия

михаил мишустин

ближний восток

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия открыта к наращиванию поставок в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки - удобрений, сельхозтехники и пищевого оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром". "Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность. Причем, не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий", - сказал Мишустин.Он добавил, что поддержка приоритетных секторов, в том числе агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках действующих государственных программ и соответствующих федеральных проектов.

https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958483673.html

россия

африка

азия

ближний восток

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экономика, россия, африка, азия, михаил мишустин, ближний восток