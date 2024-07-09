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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем - РИА Новости, 09.07.2024
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16:36 09.07.2024 (обновлено: 16:47 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rospotrebnadzor-1958551385.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем - РИА Новости, 09.07.2024
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем
Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:36
2024-07-09T16:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заслушала доклад об эпидемиологической ситуации и оперативной обстановке в регионах РФ."На текущий момент стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью", - говорится в сообщении.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем

Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью корью и коклюшем стабилизировалась

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВакцина коревая культуральная живая
Вакцина коревая культуральная живая - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Вакцина коревая культуральная живая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заслушала доклад об эпидемиологической ситуации и оперативной обстановке в регионах РФ.
«
"На текущий момент стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью", - говорится в сообщении.
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