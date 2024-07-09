https://ria.ru/20240709/rospotrebnadzor-1958551385.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем - РИА Новости, 09.07.2024
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем
Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:36
2024-07-09T16:36
2024-07-09T16:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869384295_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_cc3e0339f561bce86a52f1c9ad023441.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заслушала доклад об эпидемиологической ситуации и оперативной обстановке в регионах РФ."На текущий момент стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869384295_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_1015e6d6456b2ee490ce44b83f5b2cdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем
Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью корью и коклюшем стабилизировалась