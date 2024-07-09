https://ria.ru/20240709/rospotrebnadzor-1958551385.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем - РИА Новости, 09.07.2024

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью корью и коклюшем

Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:36

2024-07-09T16:36

2024-07-09T16:47

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью в России стабилизировалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заслушала доклад об эпидемиологической ситуации и оперативной обстановке в регионах РФ."На текущий момент стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь