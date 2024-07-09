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Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024
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12:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958464938.html
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути
Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:32
2024-07-09T12:32
экономика
индия
россия
москва
владимир путин
нарендра моди
алексей чекунков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в пресс-службе "Росатома". "Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).
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экономика, индия, россия, москва, владимир путин, нарендра моди, алексей чекунков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Индия, Россия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Алексей Чекунков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути

"Росатом": Россия и Индия обсуждают возможность поставок ресурсов по Севморпути

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в пресс-службе "Росатома".
"Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).
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ЭкономикаИндияРоссияМоскваВладимир ПутинНарендра МодиАлексей ЧекунковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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