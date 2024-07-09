https://ria.ru/20240709/rosatom-1958464938.html

Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути

Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути

Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:32

2024-07-09T12:32

2024-07-09T12:32

экономика

индия

россия

москва

владимир путин

нарендра моди

алексей чекунков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в пресс-службе "Росатома". "Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).

https://ria.ru/20230912/neft-1895735474.html

индия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, москва, владимир путин, нарендра моди, алексей чекунков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"