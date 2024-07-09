https://ria.ru/20240709/rosatom-1958464938.html
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути
Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:32
2024-07-09T12:32
2024-07-09T12:32
экономика
индия
россия
москва
владимир путин
нарендра моди
алексей чекунков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_8e082b09e3c63eca34c85bfc0c5dd8ce.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможности поставок российских энергоресурсов по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах, сообщили в пресс-службе "Росатома". "Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости заявлял о планах Москвы и Нью-Дели актуализировать сотрудничество по судостроению для Северного морского пути в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).
https://ria.ru/20230912/neft-1895735474.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_f95f8adea2407933ff32d5c0e610627f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, москва, владимир путин, нарендра моди, алексей чекунков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Индия, Россия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Алексей Чекунков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути
"Росатом": Россия и Индия обсуждают возможность поставок ресурсов по Севморпути