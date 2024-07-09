https://ria.ru/20240709/religioznaya-1958579891.html

Муфтий Татарстана раскритиковал законопроект о запрете религиозной одежды

Муфтий Татарстана раскритиковал законопроект о запрете религиозной одежды - РИА Новости, 09.07.2024

Муфтий Татарстана раскритиковал законопроект о запрете религиозной одежды

Внесенный в Госдуму законопроект, дающий местным властям и школам право запрещать религиозную одежду, ущемляет конституционные права верующих женщин, для... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:58

2024-07-09T17:58

2024-07-09T18:54

религия

северный кавказ

россия

владислав даванков

госдума рф

исмаил бердиев

религия

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект, дающий местным властям и школам право запрещать религиозную одежду, ущемляет конституционные права верующих женщин, для которых покрытие головы – "приказ Всевышнего", заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать в общественных местах и в школах ношение одежды, полностью или частично скрывающей лицо, а также просто религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами или религиозной символикой. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) 8 июля опубликовал заключение, где указано, что этот законопроект угрожает праву верующих россиян на полноценное исполнение религиозных норм, а также "вносит раскол" в межнациональное и межконфессиональное единство страны."Присоединяюсь к позиции Координационного центра мусульман Северного Кавказа и от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России", - написал муфтий Самигуллин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что быть покрытой для мусульманки – это требование религии. "Межнациональное согласие в обществе невозможно достичь и сохранить, покушаясь на право соседа. Сегодня исповедовать свою религию и соблюдать ее каноны – это конституционное право граждан России. А быть покрытой для женщины – это приказ Всевышнего, который мусульмане не преступят ни при каких обстоятельствах и под любой угрозой", - заключил муфтий.Есть разные виды одежды и головных уборов для женщин-мусульманок, так, например, никаб и паранджа почти полностью закрывают лицо, оставляя прорезь для глаз, а хиджаб прикрывает только волосы и шею. За временный запрет именно никабов высутпил ранее ряд российских муфтиев.Муфтият Дагестана 3 июля объявил о временном запрете ношения никаба, – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе, – "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения". 4 июля председатель КЦМСК и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев подписал указ, согласно которому на территории республики вводится временный запрет на ношение никабов. До этого КЦМСК постановил считать в РФ ношение никаба, паранджи и скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам. В КЦМСК отмечали, что никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа.

https://ria.ru/20240709/nikab-1958544191.html

https://ria.ru/20240703/nikab-1957015837.html

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

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Никита Бизин

северный кавказ, россия, владислав даванков, госдума рф, исмаил бердиев, религия