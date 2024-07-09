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Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей
Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей - РИА Новости, 09.07.2024
Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей
Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении свыше 18 миллионов рублей, РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:41
2024-07-09T14:41
2024-07-09T18:25
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении свыше 18 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые присвоили свыше 18 миллионов рублей, которые должны были пойти на поощрения сотрудникам. Решение о возбуждении уголовного дела принято им на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательной базы.
https://ria.ru/20240704/vzyatka-1957409808.html
россия
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Обыск у ректора БФУ имени Канта
Опубликовано видео с ректором БФУ имени Канта, которого подозревают в присвоении 18 млн рублей.
2024-07-09T14:41
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей
Ректора БФУ имени Канта и его зама подозревают в присвоении более 18 млн руб