https://ria.ru/20240709/rektor-1958506927.html

Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей

Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей - РИА Новости, 09.07.2024

Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей

Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении свыше 18 миллионов рублей, РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:41

2024-07-09T14:41

2024-07-09T18:25

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении свыше 18 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые присвоили свыше 18 миллионов рублей, которые должны были пойти на поощрения сотрудникам. Решение о возбуждении уголовного дела принято им на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательной базы.

https://ria.ru/20240704/vzyatka-1957409808.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск у ректора БФУ имени Канта Опубликовано видео с ректором БФУ имени Канта, которого подозревают в присвоении 18 млн рублей. 2024-07-09T14:41 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия