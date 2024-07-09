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СК проверит информацию об избиении ребенка в Брянской области - РИА Новости, 09.07.2024
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12:44 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rebenok-1958468251.html
СК проверит информацию об избиении ребенка в Брянской области
СК проверит информацию об избиении ребенка в Брянской области - РИА Новости, 09.07.2024
СК проверит информацию об избиении ребенка в Брянской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения ребенка в Брянской области, сообщил СК. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:44
2024-07-09T12:44
происшествия
брянская область
россия
брянск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения ребенка в Брянской области, сообщил СК. В ряде брянских Telegram-каналов сообщили в понедельник, что жительница Брянска обвиняет вожатых в избиении ее 13-летнего сына, отдыхавшего в местном санатории "Жуковский". Согласно публикациям, в результате побоев у мальчика начался приступ астмы, друг успел принести ему ингалятор, в итоге ребенка увезли в больницу с ушибами головы и живота. "В социальных медиа сообщается, что в одном из детских оздоровительных учреждений Брянской области вожатые применили физическую силу в отношении несовершеннолетнего. Отмечается, что пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение… Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Брянской области Старову С. А. организовать процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении СК в Telegram-канале. В комитете отметили, что СУСК России по Брянской области инициировал вопрос о передаче материалов по факту избиения мальчика из органов внутренних дел следователям регионального управления СК.
https://ria.ru/20240709/primore-1958403307.html
https://ria.ru/20240528/bastrykin-1949024826.html
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происшествия, брянская область, россия, брянск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию об избиении ребенка в Брянской области

Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения ребенка в Брянской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения ребенка в Брянской области, сообщил СК.
В ряде брянских Telegram-каналов сообщили в понедельник, что жительница Брянска обвиняет вожатых в избиении ее 13-летнего сына, отдыхавшего в местном санатории "Жуковский". Согласно публикациям, в результате побоев у мальчика начался приступ астмы, друг успел принести ему ингалятор, в итоге ребенка увезли в больницу с ушибами головы и живота.
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"В социальных медиа сообщается, что в одном из детских оздоровительных учреждений Брянской области вожатые применили физическую силу в отношении несовершеннолетнего. Отмечается, что пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение… Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Брянской области Старову С. А. организовать процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
В комитете отметили, что СУСК России по Брянской области инициировал вопрос о передаче материалов по факту избиения мальчика из органов внутренних дел следователям регионального управления СК.
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