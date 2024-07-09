Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково
Бастрыкину доложат по делу о гибели рабочих на очистных сооружениях в Балаково
© СУ СК России по Саратовской области/TelegramМесто происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области И.А. Михайлину доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Ранее в правительстве области сообщили, что днем в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек. В минздраве области уточнили, что пострадавший рабочий находится в больнице в тяжелом состоянии.