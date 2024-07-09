https://ria.ru/20240709/rassledovanie-1958428521.html

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково - РИА Новости, 09.07.2024

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех сотрудников... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:23

2024-07-09T10:23

2024-07-09T10:23

происшествия

россия

балаково

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области И.А. Михайлину доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Ранее в правительстве области сообщили, что днем в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек. В минздраве области уточнили, что пострадавший рабочий находится в больнице в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240118/srok-1922178206.html

россия

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, балаково, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)