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Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково - РИА Новости, 09.07.2024
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10:23 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rassledovanie-1958428521.html
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково - РИА Новости, 09.07.2024
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех сотрудников... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:23
2024-07-09T10:23
происшествия
россия
балаково
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области И.А. Михайлину доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Ранее в правительстве области сообщили, что днем в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек. В минздраве области уточнили, что пострадавший рабочий находится в больнице в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240118/srok-1922178206.html
россия
балаково
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происшествия, россия, балаково, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балаково, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели рабочих в Балаково

Бастрыкину доложат по делу о гибели рабочих на очистных сооружениях в Балаково

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramМесто происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области И.А. Михайлину доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Ранее в правительстве области сообщили, что днем в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек. В минздраве области уточнили, что пострадавший рабочий находится в больнице в тяжелом состоянии.
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ПроисшествияРоссияБалаковоСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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