https://ria.ru/20240709/raschet-1958402046.html

На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск

На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 09.07.2024

На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск

Расчет разведывательного беспилотника ZALA группировки войск "Центр" сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:10

2024-07-09T05:10

2024-07-09T05:51

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f83197b8bb3cf667e0ad010cc7b47.jpg

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотника ZALA группировки войск "Центр" сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA сорвали ротацию личного состава противника, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО)", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса "Ланцет", которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав его ротацию.

https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины