https://ria.ru/20240709/raschet-1958402046.html
На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск
На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 09.07.2024
На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск
Расчет разведывательного беспилотника ZALA группировки войск "Центр" сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:10
2024-07-09T05:10
2024-07-09T05:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f83197b8bb3cf667e0ad010cc7b47.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотника ZALA группировки войск "Центр" сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA сорвали ротацию личного состава противника, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО)", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса "Ланцет", которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав его ротацию.
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44cf8bac67e52e4f9b72c7fd2177c762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск
Расчет БПЛА ZALA сорвал ротацию личного состава ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотника ZALA группировки войск "Центр" сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA сорвали ротацию личного состава противника, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО)", - сообщили в МО.
В ведомстве отметили, что операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса "Ланцет", которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав его ротацию.