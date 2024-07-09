https://ria.ru/20240709/pvo-1958544668.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:20

2024-07-09T16:20

2024-07-09T16:26

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность