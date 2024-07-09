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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:20
2024-07-09T16:20
2024-07-09T16:26
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области