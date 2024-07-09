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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 09.07.2024 (обновлено: 16:26 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pvo-1958544668.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:20
2024-07-09T16:26
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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