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Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане - РИА Новости, 09.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:46 09.07.2024 (обновлено: 19:01 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958594682.html
Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане
Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и в Дагестане, констатировали, что терроризм не... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:46
2024-07-09T19:01
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и в Дагестане, констатировали, что терроризм не имеет религии и национальности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Они решительно осудили недавние подлые террористические атаки в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, в Дагестане 23 июня 2024 года, в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире 8 июля 2024 года и подчеркнули, что эти террористические атаки являются мрачным напоминанием необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества ... Лидеры акцентировали, что терроризм не имеет религии, национальной, цивилизационной или этнической принадлежности", - говорится в заявлении. Путин и Моди отметили, что те, кто пособничают терроризму или связаны с ним, должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию в соответствии с международным правом. Кроме того, стороны призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма и отметили важность наращивания сотрудничества в этой сфере "без скрытых повесток дня и двойных стандартов на прочной основе международного права и Устава ООН". Лидеры стран подчеркнули, что необходимо выполнять профильные резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, а также имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
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в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, оон, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, ООН, Крокус, Крокус Сити Холл
Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане

Путин и Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. 9 июля 2024
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. 9 июля 2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и в Дагестане, констатировали, что терроризм не имеет религии и национальности.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Они решительно осудили недавние подлые террористические атаки в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, в Дагестане 23 июня 2024 года, в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире 8 июля 2024 года и подчеркнули, что эти террористические атаки являются мрачным напоминанием необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества ... Лидеры акцентировали, что терроризм не имеет религии, национальной, цивилизационной или этнической принадлежности", - говорится в заявлении.
Путин и Моди отметили, что те, кто пособничают терроризму или связаны с ним, должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию в соответствии с международным правом.
Кроме того, стороны призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма и отметили важность наращивания сотрудничества в этой сфере "без скрытых повесток дня и двойных стандартов на прочной основе международного права и Устава ООН".
Лидеры стран подчеркнули, что необходимо выполнять профильные резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, а также имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиООНКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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