Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане
Путин и Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. 9 июля 2024
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. 9 июля 2024
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и в Дагестане, констатировали, что терроризм не имеет религии и национальности.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Они решительно осудили недавние подлые террористические атаки в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, в Дагестане 23 июня 2024 года, в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире 8 июля 2024 года и подчеркнули, что эти террористические атаки являются мрачным напоминанием необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества ... Лидеры акцентировали, что терроризм не имеет религии, национальной, цивилизационной или этнической принадлежности", - говорится в заявлении.
Путин и Моди отметили, что те, кто пособничают терроризму или связаны с ним, должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию в соответствии с международным правом.
Кроме того, стороны призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма и отметили важность наращивания сотрудничества в этой сфере "без скрытых повесток дня и двойных стандартов на прочной основе международного права и Устава ООН".
Лидеры стран подчеркнули, что необходимо выполнять профильные резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, а также имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.