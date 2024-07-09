https://ria.ru/20240709/putin-1958594682.html

Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане

Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и Дагестане

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и в Дагестане, констатировали, что терроризм не... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:46

2024-07-09T18:46

2024-07-09T19:01

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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индия

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нарендра моди

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крокус

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили теракты, в том числе в "Крокусе" и в Дагестане, констатировали, что терроризм не имеет религии и национальности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Они решительно осудили недавние подлые террористические атаки в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, в Дагестане 23 июня 2024 года, в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире 8 июля 2024 года и подчеркнули, что эти террористические атаки являются мрачным напоминанием необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества ... Лидеры акцентировали, что терроризм не имеет религии, национальной, цивилизационной или этнической принадлежности", - говорится в заявлении. Путин и Моди отметили, что те, кто пособничают терроризму или связаны с ним, должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию в соответствии с международным правом. Кроме того, стороны призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма и отметили важность наращивания сотрудничества в этой сфере "без скрытых повесток дня и двойных стандартов на прочной основе международного права и Устава ООН". Лидеры стран подчеркнули, что необходимо выполнять профильные резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, а также имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html

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в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, оон, крокус, крокус сити холл