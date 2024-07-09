https://ria.ru/20240709/putin-1958589460.html

Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана

Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:28

2024-07-09T18:28

2024-07-09T18:28

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нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого государства. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны с удовлетворением отметили тесную координацию между Россией и Индией по Афганистану... Стороны обсудили ситуацию в Афганистане... Они выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, живущего в мире со своими соседями и обеспечивающего соблюдение базовых прав и свобод человека, включая наименее защищенные слои афганского населения. Стороны подчеркнули важную роль встреч в рамках Московского формата в содействии афганскому урегулированию", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

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в мире, афганистан, россия, индия, владимир путин, нарендра моди