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Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана - РИА Новости, 09.07.2024
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18:28 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958589460.html
Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана
Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:28
2024-07-09T18:28
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого государства. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны с удовлетворением отметили тесную координацию между Россией и Индией по Афганистану... Стороны обсудили ситуацию в Афганистане... Они выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, живущего в мире со своими соседями и обеспечивающего соблюдение базовых прав и свобод человека, включая наименее защищенные слои афганского населения. Стороны подчеркнули важную роль встреч в рамках Московского формата в содействии афганскому урегулированию", - говорится в заявлении.
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в мире, афганистан, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Афганистан, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин и Моди выступили за становление независимого Афганистана

Путин и Моди выступили за становление Афганистана как независимого государства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого государства. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны с удовлетворением отметили тесную координацию между Россией и Индией по Афганистану... Стороны обсудили ситуацию в Афганистане... Они выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, живущего в мире со своими соседями и обеспечивающего соблюдение базовых прав и свобод человека, включая наименее защищенные слои афганского населения. Стороны подчеркнули важную роль встреч в рамках Московского формата в содействии афганскому урегулированию", - говорится в заявлении.
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В миреАфганистанРоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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