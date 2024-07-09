https://ria.ru/20240709/putin-1958560162.html

Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире

Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:59

2024-07-09T16:59

2024-07-09T16:59

россия

индия

владимир путин

юрий ушаков

нарендра моди

визит моди в москву

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили перспективы развития ситуации в мире, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии интернет-изданию Life."Лидеры избрали такую возможность (неформально пообщаться в резиденции Путина), она появилась у нас, потому что визит двухдневный. Спокойно все обсудили, причем не только текущую ситуацию, но и, я думаю, перспективы развития ситуации в мире", - сказал Ушаков.Отвечая на вопрос, почему неформальное общение было организовано в резиденции Путина, помощник президента заявил, что лидерам было необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки "в спокойной обстановке". "Лидеры друг друга хорошо знают, это во-первых, а во-вторых, была необходимость в спокойной обстановке поговорить по вопросам двусторонней повестки дня, а также по актуальным международным проблемам", - добавил он. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры провели неформальное общение в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html

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