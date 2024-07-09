Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958560162.html
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:59
2024-07-09T16:59
россия
индия
владимир путин
юрий ушаков
нарендра моди
визит моди в москву
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233ac6aa7026549d53e0abfdaf59eb67.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили перспективы развития ситуации в мире, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии интернет-изданию Life."Лидеры избрали такую возможность (неформально пообщаться в резиденции Путина), она появилась у нас, потому что визит двухдневный. Спокойно все обсудили, причем не только текущую ситуацию, но и, я думаю, перспективы развития ситуации в мире", - сказал Ушаков.Отвечая на вопрос, почему неформальное общение было организовано в резиденции Путина, помощник президента заявил, что лидерам было необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки "в спокойной обстановке". "Лидеры друг друга хорошо знают, это во-первых, а во-вторых, была необходимость в спокойной обстановке поговорить по вопросам двусторонней повестки дня, а также по актуальным международным проблемам", - добавил он. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры провели неформальное общение в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75c092458a497120aaf2f68be5c774f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире

Ушаков: Путин и Моди в спокойном формате обсудили развитие ситуации в мире

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили перспективы развития ситуации в мире, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии интернет-изданию Life.
"Лидеры избрали такую возможность (неформально пообщаться в резиденции Путина), она появилась у нас, потому что визит двухдневный. Спокойно все обсудили, причем не только текущую ситуацию, но и, я думаю, перспективы развития ситуации в мире", - сказал Ушаков.
Отвечая на вопрос, почему неформальное общение было организовано в резиденции Путина, помощник президента заявил, что лидерам было необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки "в спокойной обстановке".
"Лидеры друг друга хорошо знают, это во-первых, а во-вторых, была необходимость в спокойной обстановке поговорить по вопросам двусторонней повестки дня, а также по актуальным международным проблемам", - добавил он.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры провели неформальное общение в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди
Вчера, 16:34
 
РоссияИндияВладимир ПутинЮрий УшаковНарендра МодиВизит Моди в МосквуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала