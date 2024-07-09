https://ria.ru/20240709/putin-1958560162.html
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:59
2024-07-09T16:59
2024-07-09T16:59
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили перспективы развития ситуации в мире, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии интернет-изданию Life."Лидеры избрали такую возможность (неформально пообщаться в резиденции Путина), она появилась у нас, потому что визит двухдневный. Спокойно все обсудили, причем не только текущую ситуацию, но и, я думаю, перспективы развития ситуации в мире", - сказал Ушаков.Отвечая на вопрос, почему неформальное общение было организовано в резиденции Путина, помощник президента заявил, что лидерам было необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки "в спокойной обстановке". "Лидеры друг друга хорошо знают, это во-первых, а во-вторых, была необходимость в спокойной обстановке поговорить по вопросам двусторонней повестки дня, а также по актуальным международным проблемам", - добавил он. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры провели неформальное общение в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
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россия, индия, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире
Ушаков: Путин и Моди в спокойном формате обсудили развитие ситуации в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе неформального общения в резиденции российского лидера в спокойном формате обсудили перспективы развития ситуации в мире, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии
интернет-изданию Life.
"Лидеры избрали такую возможность (неформально пообщаться в резиденции Путина), она появилась у нас, потому что визит двухдневный. Спокойно все обсудили, причем не только текущую ситуацию, но и, я думаю, перспективы развития ситуации в мире", - сказал Ушаков.
Отвечая на вопрос, почему неформальное общение было организовано в резиденции Путина, помощник президента заявил, что лидерам было необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки "в спокойной обстановке".
"Лидеры друг друга хорошо знают, это во-первых, а во-вторых, была необходимость в спокойной обстановке поговорить по вопросам двусторонней повестки дня, а также по актуальным международным проблемам", - добавил он.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры провели неформальное общение в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.