Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии
Лавров: Путин и Моди обсудили весь комплекс вопросов отношений России и Индии
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Сегодня уже с участием делегаций более подробно рассмотрели весь комплекс вопросов, которые стоят в рамках наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам по итогам российско-индийских переговоров.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи в различных областях сотрудничества.
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"Лидеры положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи, которые охватывают различные области сотрудничества, включая политику и стратегическое планирование, военную сферу и безопасность, торговлю и инвестиции, энергетику, науку и технологии, кооперацию в сфере мирного атома и космоса, культуру, образование и гуманитарное взаимодействие. С удовлетворением отмечено, что наряду с продолжением укрепления традиционных сфер сотрудничества. Стороны активно осваивают новые направления", - говорится в заявлении.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.