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Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
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16:48 09.07.2024 (обновлено: 19:03 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958556877.html
Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии
Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии, сообщил глава МИД РФ... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:48
2024-07-09T19:03
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня уже с участием делегаций более подробно рассмотрели весь комплекс вопросов, которые стоят в рамках наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам по итогам российско-индийских переговоров.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи в различных областях сотрудничества."Лидеры положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи, которые охватывают различные области сотрудничества, включая политику и стратегическое планирование, военную сферу и безопасность, торговлю и инвестиции, энергетику, науку и технологии, кооперацию в сфере мирного атома и космоса, культуру, образование и гуманитарное взаимодействие. С удовлетворением отмечено, что наряду с продолжением укрепления традиционных сфер сотрудничества. Стороны активно осваивают новые направления", - говорится в заявлении.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, сергей лавров, визит моди в москву
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Сергей Лавров, Визит Моди в Москву
Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии

Лавров: Путин и Моди обсудили весь комплекс вопросов отношений России и Индии

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Сегодня уже с участием делегаций более подробно рассмотрели весь комплекс вопросов, которые стоят в рамках наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам по итогам российско-индийских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 16:34
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи в различных областях сотрудничества.
«
"Лидеры положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи, которые охватывают различные области сотрудничества, включая политику и стратегическое планирование, военную сферу и безопасность, торговлю и инвестиции, энергетику, науку и технологии, кооперацию в сфере мирного атома и космоса, культуру, образование и гуманитарное взаимодействие. С удовлетворением отмечено, что наряду с продолжением укрепления традиционных сфер сотрудничества. Стороны активно осваивают новые направления", - говорится в заявлении.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиСергей ЛавровВизит Моди в Москву
 
 
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