https://ria.ru/20240709/putin-1958556877.html

Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии

Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди подробно обсудили вопросы отношений России и Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии, сообщил глава МИД РФ... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:48

2024-07-09T16:48

2024-07-09T19:03

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владимир путин

нарендра моди

сергей лавров

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня уже с участием делегаций более подробно рассмотрели весь комплекс вопросов, которые стоят в рамках наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам по итогам российско-индийских переговоров.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи в различных областях сотрудничества."Лидеры положительно оценили многогранные взаимовыгодные российско-индийские связи, которые охватывают различные области сотрудничества, включая политику и стратегическое планирование, военную сферу и безопасность, торговлю и инвестиции, энергетику, науку и технологии, кооперацию в сфере мирного атома и космоса, культуру, образование и гуманитарное взаимодействие. С удовлетворением отмечено, что наряду с продолжением укрепления традиционных сфер сотрудничества. Стороны активно осваивают новые направления", - говорится в заявлении.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

https://ria.ru/20240709/putin-1958594682.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, сергей лавров, визит моди в москву