https://ria.ru/20240709/putin-1958554719.html

Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков

Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 09.07.2024

Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:42

2024-07-09T16:42

2024-07-09T17:00

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нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в расширенном составе нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели", - сказал Песков журналистам."Все темы были закрыты", - добавил он. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров, Путин и Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии.Сам премьер отметил, что Индия и Россия в рамках переговоров приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях.Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры в Кремле.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html

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политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков