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Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
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16:42 09.07.2024 (обновлено: 17:00 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958554719.html
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:42
2024-07-09T17:00
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в расширенном составе нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. &quot;Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели&quot;, - сказал Песков журналистам."Все темы были закрыты", - добавил он. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров, Путин и Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии.Сам премьер отметил, что Индия и Россия в рамках переговоров приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях.Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры в Кремле.
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политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков

Песков: Путин и Моди обсудили всю повестку в узком составе, расширенный не нужен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в расширенном составе нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«

"Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели", - сказал Песков журналистам.

"Все темы были закрыты", - добавил он.
Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров, Путин и Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии.
Сам премьер отметил, что Индия и Россия в рамках переговоров приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры в Кремле.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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ПолитикаРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий Песков
 
 
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