https://ria.ru/20240709/putin-1958554719.html
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:42
2024-07-09T16:42
2024-07-09T17:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в расширенном составе нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели", - сказал Песков журналистам."Все темы были закрыты", - добавил он. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров, Путин и Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии.Сам премьер отметил, что Индия и Россия в рамках переговоров приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях.Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры в Кремле.
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политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Переговоров Путина и Моди в расширенном составе не будет, сообщил Песков
Песков: Путин и Моди обсудили всю повестку в узком составе, расширенный не нужен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку в ходе переговоров в узком составе, необходимости в расширенном составе нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели", - сказал Песков журналистам.
"Все темы были закрыты", - добавил он.
Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров, Путин и Моди подробно рассмотрели весь комплекс вопросов отношений РФ и Индии.
Сам премьер отметил, что Индия и Россия в рамках переговоров приняли важные решения, направленные на укрепление сотрудничества во всех областях.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры в Кремле.