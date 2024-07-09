https://ria.ru/20240709/putin-1958546068.html

Россия и Индия отстаивают принципы многополярного мира, заявил Путин

Россия и Индия отстаивают принципы многополярного мира, заявил Путин - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия отстаивают принципы многополярного мира, заявил Путин

Россия и Индия на мировых площадках отстаивают принципы многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения ордена Святого... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:24

2024-07-09T16:24

2024-07-09T16:56

россия

индия

в мире

брикс

нарендра моди

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия на мировых площадках отстаивают принципы многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения ордена Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министру Индии Нарендре Моди."Обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строго соблюдения международного права, совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности, тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал глава государства.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, в мире, брикс, нарендра моди, владимир путин