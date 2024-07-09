Россия и Индия отстаивают принципы многополярного мира, заявил Путин
Путин: РФ и Индия на мировых площадках отстаивают принципы многополярного мира
© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия на мировых площадках отстаивают принципы многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения ордена Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министру Индии Нарендре Моди.
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"Обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строго соблюдения международного права, совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности, тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал глава государства.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
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