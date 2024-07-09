https://ria.ru/20240709/putin-1958543516.html

Путин пожелал мира и процветания народу Индии

Путин пожелал мира и процветания народу Индии - РИА Новости, 09.07.2024

Путин пожелал мира и процветания народу Индии

Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:17

2024-07-09T16:17

2024-07-09T16:29

индия

в мире

россия

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_865404ff180e04c0cadc7b3a25492ded.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии.Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного после переговоров в узком составе в Кремле."Уважаемый Господин премьер-министр и дорогой друг, хотел бы от души поздравить Вас с высокой российской наградой и пожелать Вам здоровья и успехов, и всего самого наилучшего, а дружественному индийскому народу мира и процветания", - сказал глава государства.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240709/putin-1958546068.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, в мире, россия, владимир путин, нарендра моди