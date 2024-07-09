https://ria.ru/20240709/putin-1958543516.html
Путин пожелал мира и процветания народу Индии
Путин пожелал мира и процветания народу Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Путин пожелал мира и процветания народу Индии
Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:17
2024-07-09T16:17
2024-07-09T16:29
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии.Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного после переговоров в узком составе в Кремле."Уважаемый Господин премьер-министр и дорогой друг, хотел бы от души поздравить Вас с высокой российской наградой и пожелать Вам здоровья и успехов, и всего самого наилучшего, а дружественному индийскому народу мира и процветания", - сказал глава государства.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/putin-1958546068.html
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Индия, В мире, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин пожелал мира и процветания народу Индии
Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии