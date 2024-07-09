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Путин пожелал мира и процветания народу Индии - РИА Новости, 09.07.2024
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16:17 09.07.2024 (обновлено: 16:29 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958543516.html
Путин пожелал мира и процветания народу Индии
Путин пожелал мира и процветания народу Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Путин пожелал мира и процветания народу Индии
Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:17
2024-07-09T16:29
индия
в мире
россия
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии.Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного после переговоров в узком составе в Кремле.&quot;Уважаемый Господин премьер-министр и дорогой друг, хотел бы от души поздравить Вас с высокой российской наградой и пожелать Вам здоровья и успехов, и всего самого наилучшего, а дружественному индийскому народу мира и процветания&quot;, - сказал глава государства.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/putin-1958546068.html
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индия, в мире, россия, владимир путин, нарендра моди
Индия, В мире, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин пожелал мира и процветания народу Индии

Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания дружественному народу Индии.
Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного после переговоров в узком составе в Кремле.
«

"Уважаемый Господин премьер-министр и дорогой друг, хотел бы от души поздравить Вас с высокой российской наградой и пожелать Вам здоровья и успехов, и всего самого наилучшего, а дружественному индийскому народу мира и процветания", - сказал глава государства.

Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Индия отстаивают принципы многополярного мира, заявил Путин
Вчера, 16:24
 
ИндияВ миреРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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