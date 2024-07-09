https://ria.ru/20240709/putin-1958514353.html
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 09.07.2024
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:04
2024-07-09T15:04
2024-07-09T15:10
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема - развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер РФ Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин в среду обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через границу