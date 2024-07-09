https://ria.ru/20240709/putin-1958514353.html

Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу

Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 09.07.2024

Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу

Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:04

2024-07-09T15:04

2024-07-09T15:10

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема - развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер РФ Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин