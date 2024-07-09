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Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 09.07.2024
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15:04 09.07.2024 (обновлено: 15:10 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958514353.html
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 09.07.2024
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:04
2024-07-09T15:10
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема - развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер РФ Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу

Путин в среду обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через границу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема - развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер РФ Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание
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