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Путин назвал уран самым востребованным энергетическим сырьем

Путин назвал уран самым востребованным энергетическим сырьем - РИА Новости, 09.07.2024

Путин назвал уран самым востребованным энергетическим сырьем

Уран - это самое востребованное энергетическое сырье в настоящий момент, заявил президент РФ Владимир Путин премьер-министру Индии Нарендре Моди во время... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:40

2024-07-09T13:40

2024-07-09T14:33

россия

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нарендра моди

алексей лихачев

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экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уран - это самое востребованное энергетическое сырье в настоящий момент, заявил президент РФ Владимир Путин премьер-министру Индии Нарендре Моди во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил важность крупных запасов урана в РФ. "Уран становится одним из самых востребованных (видов) сырья для энергетики в целом", - подчеркнул Путин важность атомной отрасли. По словам президента РФ, значение урана "чрезвычайно важно, можно сказать, ключевое".Глава Росатома Алексей Лихачев, обращаясь к Моди, отметил, что западные страны покупают российский уран, несмотря на то, что ограничивают возможности для сотрудничества РФ с другими государствами. При этом, указал он, закупки такие только растут."Ряд стран объявляет нам какие-то ограничения, рестрикции, но при этом увеличивает закупку у нас обогащенного уранового продукта, нашего топлива. Они пытаются ограничить наше с вами сотрудничество, с другими дружественными странами - а сами, наоборот, в общем, и физические объемы закупок, и стоимостные увеличивают", - рассказал Лихачев.Россия занимает первое место на мировом рынке по обогащению урана. По итогам 2023 года доля "Росатома" составляла 36%. Согласно годовому отчету группы "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли), в 2023 году все обязательства РФ по действующим контрактам были полностью выполнены - урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Портфель заказов урановой продукции "Росатома" на 10-летний период сохранился на уровне предыдущих лет.

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, экономика, энергетика