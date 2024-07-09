https://ria.ru/20240709/putin-1958483388.html

Путин отметил успехи России в создании композитных материалов

Путин отметил успехи России в создании композитных материалов - РИА Новости, 09.07.2024

Путин отметил успехи России в создании композитных материалов

Российские атомные технологии позволяют создавать композитные материалы, которые успешно применяются в том числе и в военной промышленности, указал президент РФ РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:38

2024-07-09T13:38

2024-07-09T13:38

технологии

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские атомные технологии позволяют создавать композитные материалы, которые успешно применяются в том числе и в военной промышленности, указал президент РФ Владимир Путин, осматривая с премьером Индии Нарендрой Моди экспозицию в павильоне "Атом" на ВДНХ. Путин обратил внимание на успехи РФ, на производящиеся в России современные материалы, которые используются и в гражданской промышленности, и в военной. Среди современных высококлассных устройств, которые производятся в РФ, Путин выделил "накопители энергии".

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

россия

индия

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2024

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технологии, россия, индия, владимир путин, нарендра моди