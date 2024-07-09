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Путин отметил успехи России в создании композитных материалов - РИА Новости, 09.07.2024
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13:38 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958483388.html
Путин отметил успехи России в создании композитных материалов
Путин отметил успехи России в создании композитных материалов - РИА Новости, 09.07.2024
Путин отметил успехи России в создании композитных материалов
Российские атомные технологии позволяют создавать композитные материалы, которые успешно применяются в том числе и в военной промышленности, указал президент РФ РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:38
2024-07-09T13:38
технологии
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские атомные технологии позволяют создавать композитные материалы, которые успешно применяются в том числе и в военной промышленности, указал президент РФ Владимир Путин, осматривая с премьером Индии Нарендрой Моди экспозицию в павильоне "Атом" на ВДНХ. Путин обратил внимание на успехи РФ, на производящиеся в России современные материалы, которые используются и в гражданской промышленности, и в военной. Среди современных высококлассных устройств, которые производятся в РФ, Путин выделил "накопители энергии".
https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html
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технологии, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Технологии, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин отметил успехи России в создании композитных материалов

Путин: российские атомные технологии позволяют создавать композитные материалы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские атомные технологии позволяют создавать композитные материалы, которые успешно применяются в том числе и в военной промышленности, указал президент РФ Владимир Путин, осматривая с премьером Индии Нарендрой Моди экспозицию в павильоне "Атом" на ВДНХ.
Путин обратил внимание на успехи РФ, на производящиеся в России современные материалы, которые используются и в гражданской промышленности, и в военной.
Среди современных высококлассных устройств, которые производятся в РФ, Путин выделил "накопители энергии".
Макет плавучей АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Росатом" передал Индии предложения по плавучим АЭС
Вчера, 12:16
 
ТехнологииРоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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