Путин заявил об увеличении товарооборота России и Индии
Путин: товарооборот России и Индии за первый квартал вырос на 20 процентов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%, сообщил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше - на 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще на 20%", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
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