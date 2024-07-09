https://ria.ru/20240709/putin-1958482220.html

Путин заявил об увеличении товарооборота России и Индии

Путин заявил об увеличении товарооборота России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024

Путин заявил об увеличении товарооборота России и Индии

Товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:33

2024-07-09T13:33

2024-07-09T14:01

россия

индия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%, сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше - на 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще на 20%", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

https://ria.ru/20240709/modi-1958487275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индия, владимир путин, экономика