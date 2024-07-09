https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом" - РИА Новости, 09.07.2024
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:28
2024-07-09T13:28
2024-07-09T13:48
ядерные технологии
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нарендра моди
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как принималось решение. Глава Росатома Алексей Лихачев начал рассказывать о том, как было принято решение о создании "госкорпорации и министерства одновременно", однако Путин перехватил инициативу. "У нас возникла проблема: можно ли объединить военную атомную составляющую и гражданскую", - рассказал президент РФ. Он отметил, что гражданская должна реализовываться в условиях рыночных отношений, тогда как "боевая составляющая имеет ряд ограничений". "В конечном счете, это было главное, что мы должны были решить для себя", - добавил Путин и отметил, что так родилась идея "создать госкорпорацию", которая синергетически объединяет научную, образовательную и практическую составляющие.
https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html
https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом" в 2007 году
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как принималось решение.
Глава Росатома Алексей Лихачев
начал рассказывать о том, как было принято решение о создании "госкорпорации и министерства одновременно", однако Путин перехватил инициативу.
"У нас возникла проблема: можно ли объединить военную атомную составляющую и гражданскую", - рассказал президент РФ. Он отметил, что гражданская должна реализовываться в условиях рыночных отношений, тогда как "боевая составляющая имеет ряд ограничений".
"В конечном счете, это было главное, что мы должны были решить для себя", - добавил Путин и отметил, что так родилась идея "создать госкорпорацию", которая синергетически объединяет научную, образовательную и практическую составляющие.