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Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом" - РИА Новости, 09.07.2024
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Ядерные технологии
 
13:28 09.07.2024 (обновлено: 13:48 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом" - РИА Новости, 09.07.2024
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:28
2024-07-09T13:48
ядерные технологии
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как принималось решение. Глава Росатома Алексей Лихачев начал рассказывать о том, как было принято решение о создании "госкорпорации и министерства одновременно", однако Путин перехватил инициативу. "У нас возникла проблема: можно ли объединить военную атомную составляющую и гражданскую", - рассказал президент РФ. Он отметил, что гражданская должна реализовываться в условиях рыночных отношений, тогда как "боевая составляющая имеет ряд ограничений". "В конечном счете, это было главное, что мы должны были решить для себя", - добавил Путин и отметил, что так родилась идея "создать госкорпорацию", которая синергетически объединяет научную, образовательную и практическую составляющие.
https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html
https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"

Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом" в 2007 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как принималось решение.
Глава Росатома Алексей Лихачев начал рассказывать о том, как было принято решение о создании "госкорпорации и министерства одновременно", однако Путин перехватил инициативу.
Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"
Вчера, 12:15
"У нас возникла проблема: можно ли объединить военную атомную составляющую и гражданскую", - рассказал президент РФ. Он отметил, что гражданская должна реализовываться в условиях рыночных отношений, тогда как "боевая составляющая имеет ряд ограничений".
"В конечном счете, это было главное, что мы должны были решить для себя", - добавил Путин и отметил, что так родилась идея "создать госкорпорацию", которая синергетически объединяет научную, образовательную и практическую составляющие.
Стенд госкорпорации Росатом на выставке - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Индия может присоединиться к проекту "Прорыв", заявили в "Росатоме"
23 мая, 10:16
 
Ядерные технологииРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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