https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html

Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"

Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом" - РИА Новости, 09.07.2024

Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"

Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:28

2024-07-09T13:28

2024-07-09T13:48

ядерные технологии

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о создании госкорпорации "Росатом" в 2007 году. Глава государства поделился, как принималось решение. Глава Росатома Алексей Лихачев начал рассказывать о том, как было принято решение о создании "госкорпорации и министерства одновременно", однако Путин перехватил инициативу. "У нас возникла проблема: можно ли объединить военную атомную составляющую и гражданскую", - рассказал президент РФ. Он отметил, что гражданская должна реализовываться в условиях рыночных отношений, тогда как "боевая составляющая имеет ряд ограничений". "В конечном счете, это было главное, что мы должны были решить для себя", - добавил Путин и отметил, что так родилась идея "создать госкорпорацию", которая синергетически объединяет научную, образовательную и практическую составляющие.

https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html

https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"