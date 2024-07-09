https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html

Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание

Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание - РИА Новости, 09.07.2024

Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание

Президент России Владимир Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:56

2024-07-09T10:56

2024-07-09T10:56

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На вечер... у президента запланирована закрытая рабочая встреча и совещание", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240709/peskov-1958434394.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин