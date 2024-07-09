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Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание - РИА Новости, 09.07.2024
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10:56 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958437632.html
Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание
Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание - РИА Новости, 09.07.2024
Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание
Президент России Владимир Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:56
2024-07-09T10:56
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На вечер... у президента запланирована закрытая рабочая встреча и совещание", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240709/peskov-1958434394.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание

Песков: Путин 9 июля проведет закрытые рабочие встречи и совещание

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет закрытые рабочие встречи и совещание во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На вечер... у президента запланирована закрытая рабочая встреча и совещание", - сказал Песков журналистам.
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