https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html

Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета

Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета - РИА Новости, 09.07.2024

Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета

Эксперты составили типичный портрет самостоятельно путешествующих поездом и самолетом, сообщает "Туту". РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:02

2024-07-09T04:02

2024-07-09T04:02

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты составили типичный портрет самостоятельно путешествующих поездом и самолетом, сообщает "Туту".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о покупках авиа- и железнодорожных билетов и выяснили, что типичный пассажир поезда – мужчина по имени Александр. Ему 40 лет, он предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает за 20-22 дня до отправления, чаще – в будние дни, а отправляется в поездку в пятницу или воскресенье.Перед покупкой билета Александр смотрит отзывы и рейтинги поездов, а также календарь цен – чтобы приобрести проездной документ с выгодой.Типичного авиапассажира зовут Елена, ей 47 лет. Она тоже предпочитает путешествовать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Чтобы запланировать полет на летние месяцы, Елена обычно покупает проездной документ за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу.Планируя поездку, Елена часто использует услугу бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета.

https://ria.ru/20240709/podmoskove-1952243840.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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