https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html
Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета - РИА Новости, 09.07.2024
Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Эксперты составили типичный портрет самостоятельно путешествующих поездом и самолетом, сообщает "Туту". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:02
2024-07-09T04:02
2024-07-09T04:02
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты составили типичный портрет самостоятельно путешествующих поездом и самолетом, сообщает "Туту".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о покупках авиа- и железнодорожных билетов и выяснили, что типичный пассажир поезда – мужчина по имени Александр. Ему 40 лет, он предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает за 20-22 дня до отправления, чаще – в будние дни, а отправляется в поездку в пятницу или воскресенье.Перед покупкой билета Александр смотрит отзывы и рейтинги поездов, а также календарь цен – чтобы приобрести проездной документ с выгодой.Типичного авиапассажира зовут Елена, ей 47 лет. Она тоже предпочитает путешествовать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Чтобы запланировать полет на летние месяцы, Елена обычно покупает проездной документ за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу.Планируя поездку, Елена часто использует услугу бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета.
https://ria.ru/20240709/podmoskove-1952243840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, поезда, самолеты, авиабилеты, пассажиры, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, Самолеты, Авиабилеты, Пассажиры, Цены
Эксперты составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Эксперты рассказали, что типичный турист покупает билеты за три недели
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты составили типичный портрет самостоятельно путешествующих поездом и самолетом, сообщает "Туту".
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о покупках авиа- и железнодорожных билетов и выяснили, что типичный пассажир поезда – мужчина по имени Александр. Ему 40 лет, он предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает за 20-22 дня до отправления, чаще – в будние дни, а отправляется в поездку в пятницу или воскресенье.
Перед покупкой билета Александр смотрит отзывы и рейтинги поездов, а также календарь цен – чтобы приобрести проездной документ с выгодой.
Типичного авиапассажира зовут Елена, ей 47 лет. Она тоже предпочитает путешествовать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Чтобы запланировать полет на летние месяцы, Елена обычно покупает проездной документ за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу.
Планируя поездку, Елена часто использует услугу бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета.