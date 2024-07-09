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Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ - РИА Новости, 09.07.2024
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15:02 09.07.2024 (обновлено: 15:25 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html
Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ
Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ - РИА Новости, 09.07.2024
Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ
Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах за интенсивность труда сотрудникам и в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:02
2024-07-09T15:25
балтийский федеральный университет
происшествия
калининградская область
калининград
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах за интенсивность труда сотрудникам и в дальнейшем их собирал, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области."По предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор высшего учебного заведения незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения. По данным следствия, сумма присвоенных денежных средств составила свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.
https://ria.ru/20240709/rektor-1958506927.html
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балтийский федеральный университет, происшествия, калининградская область, калининград, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Балтийский федеральный университет, Происшествия, Калининградская область, Калининград, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ

Прокуратура: ректор БФУ премировал работников, а затем выплаты передавали ему

Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров во время задержания сотрудниками правоохранительных органов
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров во время задержания сотрудниками правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах за интенсивность труда сотрудникам и в дальнейшем их собирал, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
"По предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор высшего учебного заведения незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения. По данным следствия, сумма присвоенных денежных средств составила свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Ректора БФУ и его зама заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей
Вчера, 14:41
По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки
17 июня, 12:01
 
Балтийский федеральный университетПроисшествияКалининградская областьКалининградРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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