https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html

Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ

Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ - РИА Новости, 09.07.2024

Прокуратура рассказала о махинациях с премиями в БФУ

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах за интенсивность труда сотрудникам и в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:02

2024-07-09T15:02

2024-07-09T15:25

балтийский федеральный университет

происшествия

калининградская область

калининград

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах за интенсивность труда сотрудникам и в дальнейшем их собирал, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области."По предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор высшего учебного заведения незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения. По данным следствия, сумма присвоенных денежных средств составила свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.

https://ria.ru/20240709/rektor-1958506927.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html

калининградская область

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

балтийский федеральный университет, происшествия, калининградская область, калининград, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)