https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году - РИА Новости, 09.07.2024
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году
Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:37
2024-07-09T11:37
2024-07-09T11:38
ханты-мансийский автономный округ
екатеринбург
ханты-мансийск
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры. Рабочая встреча врио губернатора Югры Руслана Кухарука и генерального директора ООО "Протим девеломпент" Дмитрия Савинского состоялась на полях Международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге. Темой обсуждения стали планы по реализации инвестиционного проекта по созданию производства лыж в Ханты-Мансийске. "Сейчас ищем новые способы финансирования для расширения производства, остановились на льготном займе от Фонда развития Югры. Совместно с Фондом будем обсуждать дальнейшие планы по финансированию", - приводятся в сообщении слова Савинского. Компания занимается созданием спортивной экипировки, в планах — изготовление лыж, палок, смазки, формы и ботинок. По данным властей региона, старт полноценного производства запланирован на январь следующего года, а подготовительные работы начнутся уже в сентябре текущего года.
https://ria.ru/20240708/jugra-1958326003.html
екатеринбург
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, ханты-мансийск, иннопром
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Иннопром
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры.
Рабочая встреча врио губернатора Югры Руслана Кухарука
и генерального директора ООО "Протим девеломпент" Дмитрия Савинского состоялась на полях Международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге
. Темой обсуждения стали планы по реализации инвестиционного проекта по созданию производства лыж в Ханты-Мансийске.
"Сейчас ищем новые способы финансирования для расширения производства, остановились на льготном займе от Фонда развития Югры. Совместно с Фондом будем обсуждать дальнейшие планы по финансированию", - приводятся в сообщении слова Савинского.
Компания занимается созданием спортивной экипировки, в планах — изготовление лыж, палок, смазки, формы и ботинок. По данным властей региона, старт полноценного производства запланирован на январь следующего года, а подготовительные работы начнутся уже в сентябре текущего года.