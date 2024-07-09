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Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году - РИА Новости, 09.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:37 09.07.2024 (обновлено: 11:38 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году - РИА Новости, 09.07.2024
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году
Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:37
2024-07-09T11:38
ханты-мансийский автономный округ
екатеринбург
ханты-мансийск
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры. Рабочая встреча врио губернатора Югры Руслана Кухарука и генерального директора ООО "Протим девеломпент" Дмитрия Савинского состоялась на полях Международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге. Темой обсуждения стали планы по реализации инвестиционного проекта по созданию производства лыж в Ханты-Мансийске. "Сейчас ищем новые способы финансирования для расширения производства, остановились на льготном займе от Фонда развития Югры. Совместно с Фондом будем обсуждать дальнейшие планы по финансированию", - приводятся в сообщении слова Савинского. Компания занимается созданием спортивной экипировки, в планах — изготовление лыж, палок, смазки, формы и ботинок. По данным властей региона, старт полноценного производства запланирован на январь следующего года, а подготовительные работы начнутся уже в сентябре текущего года.
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екатеринбург, ханты-мансийск, иннопром
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Иннопром

Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году

© iStock.com / Yelizaveta TomashevskaРемонт лыж
Ремонт лыж - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Yelizaveta Tomashevska
Ремонт лыж
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры.
Рабочая встреча врио губернатора Югры Руслана Кухарука и генерального директора ООО "Протим девеломпент" Дмитрия Савинского состоялась на полях Международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге. Темой обсуждения стали планы по реализации инвестиционного проекта по созданию производства лыж в Ханты-Мансийске.
Югра презентовала на Иннопроме преференциальные режимы для инвесторов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 18:20
"Сейчас ищем новые способы финансирования для расширения производства, остановились на льготном займе от Фонда развития Югры. Совместно с Фондом будем обсуждать дальнейшие планы по финансированию", - приводятся в сообщении слова Савинского.
Компания занимается созданием спортивной экипировки, в планах — изготовление лыж, палок, смазки, формы и ботинок. По данным властей региона, старт полноценного производства запланирован на январь следующего года, а подготовительные работы начнутся уже в сентябре текущего года.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЕкатеринбургХанты-МансийскИннопром
 
 
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