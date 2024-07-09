https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html

Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году

Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году - РИА Новости, 09.07.2024

Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году

Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:37

2024-07-09T11:37

2024-07-09T11:38

ханты-мансийский автономный округ

екатеринбург

ханты-мансийск

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Производство лыжного оборудования планируется запустить на территории промышленного технопарка "Импульс" в Ханты-Мансийске, сообщает Фонд развития Югры. Рабочая встреча врио губернатора Югры Руслана Кухарука и генерального директора ООО "Протим девеломпент" Дмитрия Савинского состоялась на полях Международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге. Темой обсуждения стали планы по реализации инвестиционного проекта по созданию производства лыж в Ханты-Мансийске. "Сейчас ищем новые способы финансирования для расширения производства, остановились на льготном займе от Фонда развития Югры. Совместно с Фондом будем обсуждать дальнейшие планы по финансированию", - приводятся в сообщении слова Савинского. Компания занимается созданием спортивной экипировки, в планах — изготовление лыж, палок, смазки, формы и ботинок. По данным властей региона, старт полноценного производства запланирован на январь следующего года, а подготовительные работы начнутся уже в сентябре текущего года.

https://ria.ru/20240708/jugra-1958326003.html

екатеринбург

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

екатеринбург, ханты-мансийск, иннопром