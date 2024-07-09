https://ria.ru/20240709/primore-1958433995.html
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой - РИА Новости, 09.07.2024
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой
Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:46
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона. "Анучинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер", обвиняемого в убийстве своей знакомой, матери троих детей... Суд признал подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание - 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что 5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино обнаружен сгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находись останки 32-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В судебном заседании подсудимый вину не признал, хотя в ходе предварительного следствия им написана явка с повинной, сообщает пресс-служба. Кроме того, мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, это суд счел смягчающими обстоятельствами. Защита подала жалобу на приговор.
https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html
https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой
В Приморье экс-боец "Вагнера" получил семь лет за убийство матери троих детей
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.
"Анучинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер", обвиняемого в убийстве своей знакомой, матери троих детей... Суд признал подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание - 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино обнаружен сгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находись останки 32-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В судебном заседании подсудимый вину не признал, хотя в ходе предварительного следствия им написана явка с повинной, сообщает пресс-служба. Кроме того, мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, это суд счел смягчающими обстоятельствами.
Защита подала жалобу на приговор.