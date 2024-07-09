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В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой - РИА Новости, 09.07.2024
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10:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/primore-1958433995.html
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой - РИА Новости, 09.07.2024
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой
Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:46
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона. "Анучинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер", обвиняемого в убийстве своей знакомой, матери троих детей... Суд признал подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание - 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что 5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино обнаружен сгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находись останки 32-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В судебном заседании подсудимый вину не признал, хотя в ходе предварительного следствия им написана явка с повинной, сообщает пресс-служба. Кроме того, мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, это суд счел смягчающими обстоятельствами. Защита подала жалобу на приговор.
https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой

В Приморье экс-боец "Вагнера" получил семь лет за убийство матери троих детей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.
"Анучинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер", обвиняемого в убийстве своей знакомой, матери троих детей... Суд признал подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание - 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино обнаружен сгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находись останки 32-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В судебном заседании подсудимый вину не признал, хотя в ходе предварительного следствия им написана явка с повинной, сообщает пресс-служба. Кроме того, мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, это суд счел смягчающими обстоятельствами.
Защита подала жалобу на приговор.
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ПроисшествияПриморский край
 
 
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