https://ria.ru/20240709/primore-1958433995.html

В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой

В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой - РИА Новости, 09.07.2024

В Приморье экс-бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство знакомой

Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден на 7 лет колонии в Приморье за убийство знакомой женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона. "Анучинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер", обвиняемого в убийстве своей знакомой, матери троих детей... Суд признал подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание - 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что 5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино обнаружен сгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находись останки 32-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В судебном заседании подсудимый вину не признал, хотя в ходе предварительного следствия им написана явка с повинной, сообщает пресс-служба. Кроме того, мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, это суд счел смягчающими обстоятельствами. Защита подала жалобу на приговор.

https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html

https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край