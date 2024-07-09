https://ria.ru/20240709/primore-1958433687.html

Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи

Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи - РИА Новости, 09.07.2024

Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи

Жителя Артема Приморского края заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

происшествия

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Жителя Артема Приморского края заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа, злоумышленник был против, чтобы его сын ухаживал за пенсионеркой, сообщает прокуратура региона. "Мужчина... подозревается в том, что 7 июля 2024 года, находясь в квартире тещи 1940 года рождения, которая в силу возраста требовала ухода и была маломобильной, и не желая, чтобы сын (подозреваемого – ред.) продолжал заботу о женщине... сбросил потерпевшую с балкона пятого этажа", - говорится в сообщении.Женщина скончалась от полученных травм. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что пенсионерка была инвалидом, практически лежачей больной. Возбуждено дело по статье "убийство". Мужчина заключен под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

артем

приморский край

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происшествия, артем, приморский край