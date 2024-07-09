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Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи - РИА Новости, 09.07.2024
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10:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/primore-1958433687.html
Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи
Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи - РИА Новости, 09.07.2024
Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи
Жителя Артема Приморского края заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:46
происшествия
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Жителя Артема Приморского края заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа, злоумышленник был против, чтобы его сын ухаживал за пенсионеркой, сообщает прокуратура региона. &quot;Мужчина... подозревается в том, что 7 июля 2024 года, находясь в квартире тещи 1940 года рождения, которая в силу возраста требовала ухода и была маломобильной, и не желая, чтобы сын (подозреваемого – ред.) продолжал заботу о женщине... сбросил потерпевшую с балкона пятого этажа&quot;, - говорится в сообщении.Женщина скончалась от полученных травм. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что пенсионерка была инвалидом, практически лежачей больной. Возбуждено дело по статье "убийство". Мужчина заключен под стражу на два месяца.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
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происшествия, артем, приморский край
Происшествия, Артем, Приморский край
Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве тещи

Жителя Артема Приморского края заподозрили в убийстве лежачей больной тещи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Жителя Артема Приморского края заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа, злоумышленник был против, чтобы его сын ухаживал за пенсионеркой, сообщает прокуратура региона.
«

"Мужчина... подозревается в том, что 7 июля 2024 года, находясь в квартире тещи 1940 года рождения, которая в силу возраста требовала ухода и была маломобильной, и не желая, чтобы сын (подозреваемого – ред.) продолжал заботу о женщине... сбросил потерпевшую с балкона пятого этажа", - говорится в сообщении.

Женщина скончалась от полученных травм. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что пенсионерка была инвалидом, практически лежачей больной.
Возбуждено дело по статье "убийство". Мужчина заключен под стражу на два месяца.
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