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ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов - РИА Новости, 09.07.2024
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06:23 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/prilozhenie-1958404837.html
ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов
ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов - РИА Новости, 09.07.2024
ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов
Государственная транспортная лизинговая компания планирует создать приложение маркетплейса беспилотников "Налетай.рф" для мобильных устройств, рассказали РИА... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:23
2024-07-09T06:23
россия
экономика
владимир путин
гтлк
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания планирует создать приложение маркетплейса беспилотников "Налетай.рф" для мобильных устройств, рассказали РИА Новости в компании. "Безусловно. Поскольку мы создаем не просто торговую площадку, а удобный инструмент для каждого участника рынка, он должен быть всегда под рукой в максимально удобном формате", - ответили в компании о планах создать приложение маркетплейса. Десктоп версия маркетплейса будет доступна для пользователей уже в текущем месяце. При этом параллельно ведется работа по наращиванию функционала, интеграциям с внешними сервисами и созданию новых продуктов, доступных на платформе. Основной объем разработки сервиса планируется завершить до конца текущего года. ГТЛК на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" проведет закрытую презентацию первого маркетплейса российских беспилотников, сообщил источник РИА Новости в одной из компаний по производству БАС. Официальный представитель ГТЛК подтвердил информацию о проведении мероприятия. "Налетай.рф" - первый в России онлайн-магазин беспилотных авиационных систем. Создан Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) - базовым заказчиком беспилотников в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2023 года. ГТЛК выступает в качестве базового поставщика беспилотников и квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа.
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россия, экономика, владимир путин, гтлк
Россия, Экономика, Владимир Путин, ГТЛК
ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов

ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса беспилотников "Налетай.рф"

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания планирует создать приложение маркетплейса беспилотников "Налетай.рф" для мобильных устройств, рассказали РИА Новости в компании.
"Безусловно. Поскольку мы создаем не просто торговую площадку, а удобный инструмент для каждого участника рынка, он должен быть всегда под рукой в максимально удобном формате", - ответили в компании о планах создать приложение маркетплейса.
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Десктоп версия маркетплейса будет доступна для пользователей уже в текущем месяце. При этом параллельно ведется работа по наращиванию функционала, интеграциям с внешними сервисами и созданию новых продуктов, доступных на платформе. Основной объем разработки сервиса планируется завершить до конца текущего года.
ГТЛК на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" проведет закрытую презентацию первого маркетплейса российских беспилотников, сообщил источник РИА Новости в одной из компаний по производству БАС. Официальный представитель ГТЛК подтвердил информацию о проведении мероприятия.
"Налетай.рф" - первый в России онлайн-магазин беспилотных авиационных систем. Создан Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) - базовым заказчиком беспилотников в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2023 года. ГТЛК выступает в качестве базового поставщика беспилотников и квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа.
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