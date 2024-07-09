https://ria.ru/20240709/prilozhenie-1958404837.html

ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов

ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов - РИА Новости, 09.07.2024

ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов

Государственная транспортная лизинговая компания планирует создать приложение маркетплейса беспилотников "Налетай.рф" для мобильных устройств, рассказали РИА... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:23

2024-07-09T06:23

2024-07-09T06:23

россия

экономика

владимир путин

гтлк

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания планирует создать приложение маркетплейса беспилотников "Налетай.рф" для мобильных устройств, рассказали РИА Новости в компании. "Безусловно. Поскольку мы создаем не просто торговую площадку, а удобный инструмент для каждого участника рынка, он должен быть всегда под рукой в максимально удобном формате", - ответили в компании о планах создать приложение маркетплейса. Десктоп версия маркетплейса будет доступна для пользователей уже в текущем месяце. При этом параллельно ведется работа по наращиванию функционала, интеграциям с внешними сервисами и созданию новых продуктов, доступных на платформе. Основной объем разработки сервиса планируется завершить до конца текущего года. ГТЛК на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" проведет закрытую презентацию первого маркетплейса российских беспилотников, сообщил источник РИА Новости в одной из компаний по производству БАС. Официальный представитель ГТЛК подтвердил информацию о проведении мероприятия. "Налетай.рф" - первый в России онлайн-магазин беспилотных авиационных систем. Создан Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) - базовым заказчиком беспилотников в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2023 года. ГТЛК выступает в качестве базового поставщика беспилотников и квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа.

https://ria.ru/20240627/rutube-1955948307.html

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россия, экономика, владимир путин, гтлк