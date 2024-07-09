https://ria.ru/20240709/priangare-1958440537.html

Федцентр химии в Приангарье к 2036 году обеспечит 2,8 млн т химпродукции

Федцентр химии в Приангарье к 2036 году обеспечит 2,8 млн т химпродукции - РИА Новости, 09.07.2024

Федцентр химии в Приангарье к 2036 году обеспечит 2,8 млн т химпродукции

Федеральный центр химии, который создается в Иркутской области на площадке бывшего комбината "Усольехимпром", к 2036 году обеспечит производство 2,8 миллиона... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:03

2024-07-09T11:03

2024-07-09T11:03

иркутская область

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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Федеральный центр химии, который создается в Иркутской области на площадке бывшего комбината "Усольехимпром", к 2036 году обеспечит производство 2,8 миллиона тонн химической продукции в год, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024", которая открылась в Екатеринбурге, состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению. На нем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о создании Федерального центра химии на площадке бывшего химкомбината "Усольехимпром". "Федеральный центр химии, работа над созданием которого ведется сейчас в Усолье-Сибирском, к 2036 году должен стать крупнейшей промышленной площадкой России в области малой и среднетоннажной химии с годовым объемом производства более 2,8 млн тонн", - говорится в сообщении. Игорь Кобзев отметил, что Федеральный центр химии позволит консолидировать усилия науки и бизнеса в создании и освоении серийного производства новых продуктов. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России, госкорпорации "Росатом", якорного инвестора АО "Росхим". Научно-технологическую базу формируют ведущие научные организации, ключевым из которых выступает Федеральный исследовательский центр Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского. К 2036 году на предприятиях центра планируется создать не менее 10 тысяч рабочих мест. Запуск первой очереди производств планируется в конце 2027 года. В настоящее время на территории бывшего "Усольехимпрома" силами госкорпорации "Росатом" ведется ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, на площадке создается производственно-технический комплекс "Восток", который в дальнейшем примет в переработку отходы химических производств резидентов Федерального центра химии, обеспечивая максимальное включение отходов в оборот. На Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" Иркутская область представила сегмент высокотехнологичного производства для развития горно-обогатительной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также технологии для обучения квалифицированных кадров.

https://ria.ru/20240709/populyarizatsiya-1958421535.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутская область