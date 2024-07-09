Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html
МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске
МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске - РИА Новости, 09.07.2024
МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске
Пожарные эвакуировали людей и животных из горящего дома в Батайске, погибших нет, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:57
2024-07-09T15:57
происшествия
батайск
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958499103_0:386:618:734_1920x0_80_0_0_9628d0e462deec14f6c607909b7ba531.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные эвакуировали людей и животных из горящего дома в Батайске, погибших нет, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер. Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. По словам Завера, пожар разбит на четыре боевых участка. "Основными решающими направлениями на тушении приняты эвакуация населения, организация эвакуации животных", - сказал он, добавив, что гибели людей на пожаре не допущено. Пожар тушат более 80 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20240709/pomosch-1958525329.html
батайск
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958499103_0:328:618:792_1920x0_80_0_0_9b91325cceb05d75d295f46b193d1819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, батайск, россия, ростовская область
Происшествия, Батайск, Россия, Ростовская область
МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске

Пожарные эвакуировали людей и животных из горящего дома в Батайске, погибших нет

На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные эвакуировали людей и животных из горящего дома в Батайске, погибших нет, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.
Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров.
По словам Завера, пожар разбит на четыре боевых участка. "Основными решающими направлениями на тушении приняты эвакуация населения, организация эвакуации животных", - сказал он, добавив, что гибели людей на пожаре не допущено.
Пожар тушат более 80 человек и 26 единиц техники.
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме
Вчера, 15:26
 
ПроисшествияБатайскРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала