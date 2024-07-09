https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html

МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске

МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске - РИА Новости, 09.07.2024

МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске

Пожарные эвакуировали людей и животных из горящего дома в Батайске, погибших нет, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:57

2024-07-09T15:57

2024-07-09T15:57

происшествия

батайск

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные эвакуировали людей и животных из горящего дома в Батайске, погибших нет, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер. Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. По словам Завера, пожар разбит на четыре боевых участка. "Основными решающими направлениями на тушении приняты эвакуация населения, организация эвакуации животных", - сказал он, добавив, что гибели людей на пожаре не допущено. Пожар тушат более 80 человек и 26 единиц техники.

https://ria.ru/20240709/pomosch-1958525329.html

батайск

россия

ростовская область

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происшествия, батайск, россия, ростовская область