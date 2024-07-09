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В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами - РИА Новости, 09.07.2024
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23:39 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958641430.html
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами - РИА Новости, 09.07.2024
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами
Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:39
2024-07-09T23:39
происшествия
старая купавна
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. "Произошло возгорание кровли склада по хранению лекарственных препаратов и упаковочных материалов на 20 квадратных метрах в Старой Купавне, улица Дорожная, дом 13", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html
старая купавна
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, старая купавна, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старая Купавна, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами

Кровля склада загорелась в подмосковной Старой Купавне на 20 квадратным метрах

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
«
"Произошло возгорание кровли склада по хранению лекарственных препаратов и упаковочных материалов на 20 квадратных метрах в Старой Купавне, улица Дорожная, дом 13", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших уточняется.
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ПроисшествияСтарая КупавнаМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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