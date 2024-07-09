https://ria.ru/20240709/pozhar-1958641430.html
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами - РИА Новости, 09.07.2024
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами
Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:39
2024-07-09T23:39
2024-07-09T23:39
происшествия
старая купавна
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. "Произошло возгорание кровли склада по хранению лекарственных препаратов и упаковочных материалов на 20 квадратных метрах в Старой Купавне, улица Дорожная, дом 13", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html
старая купавна
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, старая купавна, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старая Купавна, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами
Кровля склада загорелась в подмосковной Старой Купавне на 20 квадратным метрах