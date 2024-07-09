https://ria.ru/20240709/pozhar-1958641430.html

В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами

В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами - РИА Новости, 09.07.2024

В Подмосковье загорелась кровля склада с лекарствами

Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:39

2024-07-09T23:39

2024-07-09T23:39

происшествия

старая купавна

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами загорелась в городе Старая Купавна Московской области на 20 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. "Произошло возгорание кровли склада по хранению лекарственных препаратов и упаковочных материалов на 20 квадратных метрах в Старой Купавне, улица Дорожная, дом 13", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html

старая купавна

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, старая купавна, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)