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В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров
В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров - РИА Новости, 09.07.2024
В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров
Спасатели полностью потушили пожар на территории двух ангаров в Краснодаре, где горели цветы и дерево, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:19
2024-07-09T22:19
2024-07-09T22:19
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на территории двух ангаров в Краснодаре, где горели цветы и дерево, сообщили в МЧС РФ. "В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что спасатели тушат два ангара в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, предварительно пострадавших нет. Позже площадь пожара в ангарах в Краснодаре возросла до 1,2 тысячи "квадратов". Известно, что там горят цветы и деревянные материалы, позже огонь был локализован.
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров
Спасатели потушили пожар в двух ангарах в Краснодаре, где горели цветы и дерево