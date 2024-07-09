https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html

В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров

В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров - РИА Новости, 09.07.2024

В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров

Спасатели полностью потушили пожар на территории двух ангаров в Краснодаре, где горели цветы и дерево, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:19

2024-07-09T22:19

2024-07-09T22:19

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на территории двух ангаров в Краснодаре, где горели цветы и дерево, сообщили в МЧС РФ. "В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что спасатели тушат два ангара в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, предварительно пострадавших нет. Позже площадь пожара в ангарах в Краснодаре возросла до 1,2 тысячи "квадратов". Известно, что там горят цветы и деревянные материалы, позже огонь был локализован.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958625457.html

краснодар

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)