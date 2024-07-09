https://ria.ru/20240709/pozhar-1958625457.html
Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду
Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду - РИА Новости, 09.07.2024
Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду
Допуск жильцов в квартиры дома в Батайске Ростовской области, где произошел пожар, будет организован не ранее среды, сообщил глава администрации города Роман... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:40
2024-07-09T21:40
2024-07-09T21:40
происшествия
батайск
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958499125_0:221:800:670_1920x0_80_0_0_5ea9086badccb738f98fc95273bffdbd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Допуск жильцов в квартиры дома в Батайске Ростовской области, где произошел пожар, будет организован не ранее среды, сообщил глава администрации города Роман Волошин. Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позже пожар удалось локализовать на 700 квадратных метрах, а затем и ликвидировать. "Сейчас продолжается проливка места возгорания. Допуск в квартиры может быть осуществлен только с разрешения пожарных, не ранее завтрашнего дня", - написал Волошин в Telegram. Он добавил, что жильцы поврежденного дома, которым необходимо место временного размещения, могут обратиться в штаб в администрации города. "В социальных сетях распространяется информация о том, что в местах размещения не хватает кроватей и постельного белья. Эта информация не соответствует действительности", - отметил Волошин. По данным администрации, жильцам пострадавшего дома также будут назначены единовременные выплаты. Комиссия по ликвидации последствий ЧС будет заниматься и оценкой причиненного ущерба.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958553989.html
https://ria.ru/20240707/gorenie-1958092463.html
батайск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958499125_0:146:800:745_1920x0_80_0_0_688e85acea810e8840dee5482a840b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область
Происшествия, Батайск, Ростовская область
Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду
Жильцов дома в Батайске, где произошел пожар, пустят в квартиры не раньше среды
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Допуск жильцов в квартиры дома в Батайске Ростовской области, где произошел пожар, будет организован не ранее среды, сообщил глава администрации города Роман Волошин.
Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позже пожар удалось локализовать на 700 квадратных метрах, а затем и ликвидировать.
«
"Сейчас продолжается проливка места возгорания. Допуск в квартиры может быть осуществлен только с разрешения пожарных, не ранее завтрашнего дня", - написал Волошин в Telegram.
Он добавил, что жильцы поврежденного дома, которым необходимо место временного размещения, могут обратиться в штаб в администрации города. "В социальных сетях распространяется информация о том, что в местах размещения не хватает кроватей и постельного белья. Эта информация не соответствует действительности", - отметил Волошин.
По данным администрации, жильцам пострадавшего дома также будут назначены единовременные выплаты. Комиссия по ликвидации последствий ЧС будет заниматься и оценкой причиненного ущерба.