https://ria.ru/20240709/pozhar-1958625457.html

Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду

Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду - РИА Новости, 09.07.2024

Допуск жильцов в дом в Батайске, где вспыхнул пожар, начнется в среду

Допуск жильцов в квартиры дома в Батайске Ростовской области, где произошел пожар, будет организован не ранее среды, сообщил глава администрации города Роман... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:40

2024-07-09T21:40

2024-07-09T21:40

происшествия

батайск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Допуск жильцов в квартиры дома в Батайске Ростовской области, где произошел пожар, будет организован не ранее среды, сообщил глава администрации города Роман Волошин. Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позже пожар удалось локализовать на 700 квадратных метрах, а затем и ликвидировать. "Сейчас продолжается проливка места возгорания. Допуск в квартиры может быть осуществлен только с разрешения пожарных, не ранее завтрашнего дня", - написал Волошин в Telegram. Он добавил, что жильцы поврежденного дома, которым необходимо место временного размещения, могут обратиться в штаб в администрации города. "В социальных сетях распространяется информация о том, что в местах размещения не хватает кроватей и постельного белья. Эта информация не соответствует действительности", - отметил Волошин. По данным администрации, жильцам пострадавшего дома также будут назначены единовременные выплаты. Комиссия по ликвидации последствий ЧС будет заниматься и оценкой причиненного ущерба.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958553989.html

https://ria.ru/20240707/gorenie-1958092463.html

батайск

ростовская область

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происшествия, батайск, ростовская область