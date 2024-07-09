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Пожар в жилом доме в Батайске локализовали - РИА Новости, 09.07.2024
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17:00 09.07.2024 (обновлено: 17:15 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958560591.html
Пожар в жилом доме в Батайске локализовали
Пожар в жилом доме в Батайске локализовали - РИА Новости, 09.07.2024
Пожар в жилом доме в Батайске локализовали
Пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:00
2024-07-09T17:15
происшествия
батайск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ.Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Отмечалось, что пожарные эвакуировали людей, а также шиншиллу, хомяка и трех котов."Огнеборцы МЧС России уже локализовали пожар на 700 квадратных метрах", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС добавило, что на пожаре спасли еще котенка и собаку.
батайск
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Спасение животных из горящего жилого дома в Батайске
Из горящего в Батайске жилого дома спасли хомяка, шиншиллу и трех котов, сообщило МЧС и показало видео.
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происшествия, батайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Батайск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме в Батайске локализовали
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ.
2024-07-09T17:00
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Пожар в жилом доме в Батайске локализовали

МЧС: пожар в жилом доме в ростовском Батайске локализовали на 700 кв метрах

На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ.
Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Отмечалось, что пожарные эвакуировали людей, а также шиншиллу, хомяка и трех котов.
«
"Огнеборцы МЧС России уже локализовали пожар на 700 квадратных метрах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
МЧС добавило, что на пожаре спасли еще котенка и собаку.
 
ПроисшествияБатайскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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