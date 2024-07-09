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Пожар в жилом доме в Батайске локализовали

Пожар в жилом доме в Батайске локализовали - РИА Новости, 09.07.2024

Пожар в жилом доме в Батайске локализовали

Пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:00

2024-07-09T17:00

2024-07-09T17:15

происшествия

батайск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области локализован на 700 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ.Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Отмечалось, что пожарные эвакуировали людей, а также шиншиллу, хомяка и трех котов."Огнеборцы МЧС России уже локализовали пожар на 700 квадратных метрах", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС добавило, что на пожаре спасли еще котенка и собаку.

батайск

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение животных из горящего жилого дома в Батайске Из горящего в Батайске жилого дома спасли хомяка, шиншиллу и трех котов, сообщило МЧС и показало видео. 2024-07-09T17:00 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, батайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео