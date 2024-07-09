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Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали - РИА Новости, 09.07.2024
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16:41 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958553989.html
Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали
Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали - РИА Новости, 09.07.2024
Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали
Спасатели локализовали пожар в двух ангарах Краснодара, где горят цветы и дерево, сообщили главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:41
2024-07-09T16:41
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в двух ангарах Краснодара, где горят цветы и дерево, сообщили главном управлении МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало, что спасатели тушат два ангара в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже площадь пожара возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. Известно, что там горят цветы и деревянные материалы. "Огнеборцам МЧС России удалось локализовать пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали

Пожар в двух ангарах в Краснодаре, где горят цветы и дерево, локализовали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в двух ангарах Краснодара, где горят цветы и дерево, сообщили главном управлении МЧС по региону.
Ранее МЧС сообщало, что спасатели тушат два ангара в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже площадь пожара возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. Известно, что там горят цветы и деревянные материалы.
"Огнеборцам МЧС России удалось локализовать пожар", - говорится в сообщении.
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
МЧС рассказало о ситуации на месте пожара в Батайске
Вчера, 15:57
 
ПроисшествияКраснодарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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