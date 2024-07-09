https://ria.ru/20240709/pozhar-1958553989.html

Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали

Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали - РИА Новости, 09.07.2024

Пожар в двух ангарах в Краснодаре локализовали

Спасатели локализовали пожар в двух ангарах Краснодара, где горят цветы и дерево, сообщили главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:41

2024-07-09T16:41

2024-07-09T16:41

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в двух ангарах Краснодара, где горят цветы и дерево, сообщили главном управлении МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало, что спасатели тушат два ангара в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже площадь пожара возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. Известно, что там горят цветы и деревянные материалы. "Огнеборцам МЧС России удалось локализовать пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html

краснодар

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)