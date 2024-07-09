https://ria.ru/20240709/pozhar-1958513083.html

Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров

Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2024

Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров

Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:59

2024-07-09T14:59

2024-07-09T15:23

происшествия

батайск

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске, шла эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки."В Ростовской области площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Для тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html

батайск

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, батайск, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)