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Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2024
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14:59 09.07.2024 (обновлено: 15:23 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958513083.html
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2024
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров
Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:59
2024-07-09T15:23
происшествия
батайск
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске, шла эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки."В Ростовской области площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Для тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html
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батайск
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происшествия, батайск, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Батайск, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров

Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратов, для тушения прибыл поезд

© МЧС РоссииТушение пожара в Батайске. 9 июля 2024
Тушение пожара в Батайске. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Батайске. 9 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске, шла эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки.
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"В Ростовской области площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Для тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники.
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ПроисшествияБатайскРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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