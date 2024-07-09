https://ria.ru/20240709/pozhar-1958513083.html
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2024
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров
Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:59
2024-07-09T14:59
2024-07-09T15:23
происшествия
батайск
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров, для тушения прибыл пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее четырехэтажный жилой дом загорелся в Батайске, шла эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотной застройки."В Ростовской области площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Для тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html
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батайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Батайск, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратных метров
Площадь пожара в Батайске выросла до 600 квадратов, для тушения прибыл поезд