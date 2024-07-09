https://ria.ru/20240709/pozhar-1958441550.html

В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина

В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина - РИА Новости, 09.07.2024

В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина

Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:04

2024-07-09T11:04

2024-07-09T11:12

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону."В 09.35 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии на место происшествия установлено, что горит кровля здания."По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - уточняет ГУМЧС.На месте по 3-му рангу пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402979.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)