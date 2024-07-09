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В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина - РИА Новости, 09.07.2024
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11:04 09.07.2024 (обновлено: 11:12 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958441550.html
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина - РИА Новости, 09.07.2024
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина
Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:04
2024-07-09T11:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону."В 09.35 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии на место происшествия установлено, что горит кровля здания."По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - уточняет ГУМЧС.На месте по 3-му рангу пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина

В КБР загорелась кровля строительного магазина на площади 1,5 тысячи квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 09.35 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по прибытии на место происшествия установлено, что горит кровля здания.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - уточняет ГУМЧС.
На месте по 3-му рангу пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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