https://ria.ru/20240709/pozhar-1958441550.html
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина - РИА Новости, 09.07.2024
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина
Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:04
2024-07-09T11:04
2024-07-09T11:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону."В 09.35 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии на место происшествия установлено, что горит кровля здания."По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - уточняет ГУМЧС.На месте по 3-му рангу пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии загорелась кровля строительного магазина
В КБР загорелась кровля строительного магазина на площади 1,5 тысячи квадратов
НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Кровля строительного магазина горит в Кабардино-Балкарии на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 09.35 мск во вторник поступило сообщение, что в селении Дыгулыбгей по улице Баксанова произошел пожар в строительном магазине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии на место происшествия установлено, что горит кровля здания.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - уточняет ГУМЧС.
На месте по 3-му рангу пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.