https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html
Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону
Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону - РИА Новости, 09.07.2024
Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону
Два пожарных поезда направлены для тушения пожара на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Приволжская железная... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:40
2024-07-09T10:40
2024-07-09T10:40
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Два пожарных поезда направлены для тушения пожара на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. "Утром 9 июля для оказания помощи в тушении пожара на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково. Они будут использованы для заправки автоцистерн водой", - говорится в сообщении ПривЖД. Отмечается, что угрозы объектам РЖД нет, движение поездов осуществляется в штатном режиме. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958407434.html
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Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону
Два пожарных поезда направили для тушения пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону