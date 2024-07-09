https://ria.ru/20240709/pozhar-1958432600.html

Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону

Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону - РИА Новости, 09.07.2024

Два пожарных поезда направили для тушения пожара в Калаче-на-Дону

Два пожарных поезда направлены для тушения пожара на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Приволжская железная... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:40

2024-07-09T10:40

2024-07-09T10:40

происшествия

калач-на-дону

волгоградская область

котельниково

максим горький

андрей бочаров

ржд

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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Два пожарных поезда направлены для тушения пожара на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. "Утром 9 июля для оказания помощи в тушении пожара на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково. Они будут использованы для заправки автоцистерн водой", - говорится в сообщении ПривЖД. Отмечается, что угрозы объектам РЖД нет, движение поездов осуществляется в штатном режиме. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958407434.html

https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html

калач-на-дону

волгоградская область

котельниково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калач-на-дону, волгоградская область, котельниково, максим горький, андрей бочаров, ржд